Cập nhật kết quả Sunderland vs Arsenal ngày 13/9, tỷ số mới nhất

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● Ngoại Hạng Anh Sunderland 0 - 0 Arsenal ĐANG CẬP NHẬT

Arsenal làm khách của Sunderland lúc 2h ngày 13/9 (giờ Việt Nam) trên sân Stadium of Light, trong khuôn khổ vòng 4 Ngoại Hạng Anh 2026/27. Trước vòng đấu này, Arsenal toàn thắng 3 trận đầu mùa và có 9 điểm, trong khi Sunderland giành 4 điểm sau 3 trận. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Sunderland vs Arsenal mới nhất.

Thông tin trước trận Sunderland vs Arsenal

Arsenal bước vào vòng 4 với 9 điểm sau 3 trận, đứng thứ hai trên bảng xếp hạng trước giờ bóng lăn, cùng số điểm và hiệu số +5 với Man City. Đội bóng của HLV Mikel Arteta lần lượt vượt qua Coventry City, Aston Villa và Chelsea ở Ngoại Hạng Anh. Gần nhất, Arsenal thắng Chelsea 2-1 sau khi bị dẫn trước, với các bàn của Kai Havertz và Martin Odegaard.

Giữa tuần, Arsenal thắng Napoli 1-0 trên sân khách ở lượt mở màn Champions League. Tính cả trận Community Shield, đội bóng thành London thắng cả 5 trận chính thức từ đầu mùa. Tại Ngoại Hạng Anh, Arsenal mới để đối phương tạo ra tổng số bàn thắng kỳ vọng 0,93 qua 3 vòng, thấp nhất giải. Họ phải nhận 6 cú sút trúng đích.

Sunderland đấu với Arsenal ở vòng 4 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Sunderland có 4 điểm sau ba vòng, đứng thứ 12 trước vòng đấu này với hiệu số bàn thắng bại bằng 0. Đội chủ sân Stadium of Light thua Ipswich Town 1-2 ở trận ra quân, thắng Fulham 1-0 và hòa Brentford 1-1. Ở trận gần nhất trên mọi đấu trường, Sunderland vượt qua Hull City 1-0 tại League Cup.

Sunderland mới để đối thủ thực hiện 5 cú sút trúng đích tại Ngoại Hạng Anh mùa này, ít hơn mọi đội bóng khác sau ba vòng. Granit Xhaka dẫn đầu Sunderland về số lần chạm bóng (243), số cơ hội tạo ra (7), đường chuyền vào vùng cấm (26) và số đường chuyền thành công (163).

Trong 29 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội tại Ngoại Hạng Anh, Sunderland thắng 1 trận, hòa 10 và thua 18. Sunderland không thắng Arsenal trong 17 cuộc đối đầu liên tiếp ở giải đấu này kể từ chiến thắng 1-0 vào tháng 11/2009. Arsenal cũng chỉ thua một trong 14 chuyến làm khách gần nhất trước Sunderland tại giải vô địch quốc gia, với thành tích 8 thắng và 5 hòa.

Ở mùa giải 2025/26, Sunderland hòa Arsenal 2-2 tại Stadium of Light. Trong trận lượt về, Arsenal thắng 3-0 trên sân nhà.