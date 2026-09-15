Link xem trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Kuwait 17h ngày 15/9, ASIAD 2026

(VTC News) -

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait diễn ra lúc 17h ngày 15/9 tại Nhật Bản, thuộc vòng bảng ASIAD 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua nền tảng trực tuyến chính thức VTVgo.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Kuwait nhanh nhất.

Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Kuwait trên kênh nào?

Trận U23 Việt Nam đối đầu với U23 Kuwait được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp U23 Việt Nam đấu với U23 Kuwait có thể truy cập website tại địa chỉ vtvgo.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng VTVgo trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

U23 Việt Nam đấu với U23 Kuwait trong trận ra quân tại ASIAD 2026. (Ảnh: VFF)

Link xem trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Kuwait hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Kuwait được cập nhật theo dữ liệu chính thức của VTVgo. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link VTVgo trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Kuwait (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/13

Để xem trực tiếp trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Kuwait trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website vtvgo.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng VTVgo từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trên trận đấu.

Thông tin trận U23 Việt Nam vs U23 Kuwait

Lực lượng của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự đại hội lần này phần lớn là những cầu thủ trẻ thuộc lứa U21, song HLV Đinh Hồng Vinh vẫn có trong tay nhiều gương mặt đã tích lũy kinh nghiệm ở các sân chơi quốc tế.

U23 Việt Nam không có sự phục vụ của một số cầu thủ quan trọng. Do đang thực hiện nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia, tiền đạo Đình Bắc, hậu vệ Nhật Minh và thủ môn Trung Kiên không thể góp mặt tại ASIAD 2026. Bên cạnh đó, tiền vệ Nguyễn Công Phương mới gặp chấn thương và phải lỡ hẹn với giải đấu, trong khi hậu vệ Hiểu Minh chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Trong bối cảnh đặt mục tiêu tiến tới vòng tứ kết, kết quả trận ra quân có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam. Đại diện Tây Á được xem là đối thủ mà đội tuyển Việt Nam có thể cạnh tranh, nhưng không dễ bị khuất phục.

Điểm mạnh của U23 Kuwait nằm ở thể hình, thể lực và khả năng tranh chấp. Đội bóng Tây Á thường khai thác những tình huống bóng dài, bóng bổng và sử dụng sức mạnh trong các pha đối đầu trực tiếp. Đáng chú ý, Kuwait tận dụng cả 3 suất cầu thủ quá tuổi mà điều lệ môn bóng đá nam ASIAD cho phép, trong khi nhiều đội tuyển khác chủ yếu sử dụng lực lượng U23.

Lần gần nhất lứa U23 hai nước gặp nhau là tại U23 châu Á 2024, với phần thắng 3-1 nghiêng về Việt Nam.