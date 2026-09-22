Link xem trực tiếp bóng đá U23 Philippines vs U23 Kuwait 12h ngày 22/9

(VTC News) -

Trận đấu giữa U23 Philippines và U23 Kuwait diễn ra lúc 12h ngày 22/9 trên sân vận động Nagoya (Nhật Bản). Trận đấu thuộc lượt trận cuối bảng C môn bóng đá ASIAD 2026.

Xem trực tiếp U23 Philippines vs U23 Kuwait trên kênh nào?

VTV là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu ASIAD 2026. Tuy nhiên, trận U23 Philippines vs U23 Kuwait không được lên lịch trong chương trình phát sóng của VTV.

Diễn biến trận đấu giữa U23 Philippines và U23 Kuwait được cập nhật trên trang chính thức của ASIAD 2026. (Ảnh: PFF)

Link trực tiếp U23 Philippines vs U23 Kuwait hôm nay

Diễn biến, kết quả trận đấu giữa U23 Philippines vs U23 Kuwait được cập nhật chính thức trên trang chủ của ASIAD 2026.

Link trực tiếp diễn biến bóng đá U23 Philippines vs U23 Kuwait (sao chép và dán vào trình duyệt web trên máy tính hoặc thiết bị di động):

https://results.asiangames2026.org/#/discipline/FBL/results/M.TEAM11------------.GPC-.000500--

Thông tin trước trận U23 Philippines vs U23 Kuwait

U23 Philippines chưa giành được điểm nào sau hai lượt trận tại bảng B. Đội bóng này lần lượt thua Uzbekistan 1-5 và Việt Nam 0-2, qua đó sớm rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Trong khi đó, U23 Kuwait có kết quả khả quan hơn. Sau thất bại 0-2 trước Uzbekistan, họ giành được một điểm quan trọng nhờ trận hòa 1-1 với Việt Nam. Sau hai lượt đấu, Uzbekistan dẫn đầu với 6 điểm, Việt Nam đứng thứ hai với 4 điểm, Kuwait có 1 điểm, còn Philippines xếp cuối khi chưa có điểm.

Cục diện hiện tại khiến hai đội bước vào lượt cuối với hoàn cảnh khác nhau. Philippines không còn nhiều hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp nên có thể thi đấu với tâm lý ít áp lực hơn.

Ngược lại, Kuwait vẫn còn cơ hội cạnh tranh vé vào vòng trong nhưng không hoàn toàn nắm quyền tự quyết. Nhiệm vụ trước mắt của họ là giành kết quả tốt trước Philippines. Một chiến thắng, đặc biệt với cách biệt lớn, sẽ giúp Kuwait cải thiện điểm số và hiệu số bàn thắng bại trước khi chờ kết quả các trận đấu còn lại.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ, trực tiếp trận U23 Philippines vs U23 Kuwait gồm chi tiết tình huống, bàn thắng và tỷ số mới nhất.