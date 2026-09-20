Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất

(VTC News) -

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra từ ngày 19/9 đến ngày 4/10 tại Nhật Bản là sự kiện thể thao đa môn lớn nhất châu lục, quy tụ những vận động viên hàng đầu tranh tài.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ vận động viên Việt Nam giành huy chương vàng ASIAD 2026 mới nhất.

Đoàn Thể thao Việt Nam đăng ký 498 thành viên, bao gồm 348 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn. (Ảnh: LĐTDVN)

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất

Tính đến 17h ngày 14/9, bảng xếp hạng huy chương của các đoàn thể thao tham dự ASIAD 2026 như sau.

XH Đoàn TT HCV HCB HCĐ Tổng 1 Afghanistan 0 0 0 0 2 Bahrain 0 0 0 0 3 Bangladesh 0 0 0 0 4 Bhutan 0 0 0 0 5 Brunei 0 0 0 0 6 Campuchia 0 0 0 0 7 Trung Quốc 0 0 0 0 8 Hong Kong (Trung Quốc) 0 0 0 0 9 Ấn Độ 0 0 0 0 10 Indonesia 0 0 0 0 11 Iran 0 0 0 0 12 Iraq 0 0 0 0 13 Nhật Bản 0 0 0 0 14 Jordan 0 0 0 0 15 Kazakhstan 0 0 0 0 16 Kuwait 0 0 0 0 17 Kyrgyzstan 0 0 0 0 18 Lào 0 0 0 0 19 Lebanon 0 0 0 0 20 Macau (Trung Quốc) 0 0 0 0 21 Malaysia 0 0 0 0 22 Maldives 0 0 0 0 23 Mông Cổ 0 0 0 0 24 Myanmar 0 0 0 0 25 Nepal 0 0 0 0 26 Triều Tiên 0 0 0 0 27 Oman 0 0 0 0 28 Pakistan 0 0 0 0 29 Palestine 0 0 0 0 30 Philippines 0 0 0 0 31 Qatar 0 0 0 0 32 Ả Rập Xê Út 0 0 0 0 33 Singapore 0 0 0 0 34 Hàn Quốc 0 0 0 0 35 Sri Lanka 0 0 0 0 36 Syria 0 0 0 0 37 Đài Bắc Trung Hoa 0 0 0 0 38 Tajikistan 0 0 0 0 39 Thái Lan 0 0 0 0 40 Timor Leste 0 0 0 0 41 Turkmenistan 0 0 0 0 42 UAE 0 0 0 0 43 Uzbekistan 0 0 0 0 44 Việt Nam 0 0 0 0 45 Yemen 0 0 0 0

Báo Điện tử VTC News cập nhật bảng xếp hạng ASIAD 2026 theo trang chính thức của đại hội và kết quả thi đấu mới nhất của đoàn thể thao Việt Nam.

Đoàn thể thao Việt Nam tranh huy chương vàng môn nào?

Đoàn Thể thao Việt Nam đăng ký 498 thành viên, bao gồm 348 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn. Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh đảm nhiệm vị trí Trưởng đoàn, trong khi ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng phòng Thể thao thành tích cao, giữ vai trò Phó Trưởng đoàn.

Các môn được Thể thao Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng tại ASIAD 20 tập trung ở điền kinh, bắn súng, bơi, cử tạ, rowing, canoeing, cầu mây và nhóm môn võ gồm wushu, karate, taekwondo, jujitsu. Ngoài những nội dung trọng điểm, đoàn Việt Nam cũng tranh tài ở bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, esports, breaking, teqball và MMA.

Tại kỳ đại hội này, đoàn đặt chỉ tiêu giành 4-6 HCV, đồng thời hướng tới vị trí trong Top 20 trên bảng tổng sắp huy chương.