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Xuất bản ngày 20/09/2026 08:00 AM
Xuất bản ngày 20/09/2026 08:00 AM

Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Liên tục cập nhật tổng sắp huy chương ASIAD 2026 hôm nay 14/9: Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành ít nhất 4 huy chương vàng.

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra từ ngày 19/9 đến ngày 4/10 tại Nhật Bản là sự kiện thể thao đa môn lớn nhất châu lục, quy tụ những vận động viên hàng đầu tranh tài.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ vận động viên Việt Nam giành huy chương vàng ASIAD 2026 mới nhất.

Đoàn Thể thao Việt Nam đăng ký 498 thành viên, bao gồm 348 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn. (Ảnh: LĐTDVN)

Đoàn Thể thao Việt Nam đăng ký 498 thành viên, bao gồm 348 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn. (Ảnh: LĐTDVN)

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất

Tính đến 17h ngày 14/9, bảng xếp hạng huy chương của các đoàn thể thao tham dự ASIAD 2026 như sau.

XHĐoàn TTHCVHCBHCĐTổng
1Afghanistan0000
2Bahrain0000
3Bangladesh0000
4Bhutan0000
5Brunei0000
6Campuchia0000
7Trung Quốc0000
8Hong Kong (Trung Quốc)0000
9Ấn Độ0000
10Indonesia0000
11Iran0000
12Iraq0000
13Nhật Bản0000
14Jordan0000
15Kazakhstan0000
16Kuwait0000
17Kyrgyzstan0000
18Lào0000
19Lebanon0000
20Macau (Trung Quốc)0000
21Malaysia0000
22Maldives0000
23Mông Cổ0000
24Myanmar0000
25Nepal0000
26Triều Tiên0000
27Oman0000
28Pakistan0000
29Palestine0000
30Philippines0000
31Qatar0000
32Ả Rập Xê Út0000
33Singapore0000
34Hàn Quốc0000
35Sri Lanka0000
36Syria0000
37Đài Bắc Trung Hoa0000
38Tajikistan0000
39Thái Lan0000
40Timor Leste0000
41Turkmenistan0000
42UAE0000
43Uzbekistan0000
44Việt Nam0000
45Yemen0000

Báo Điện tử VTC News cập nhật bảng xếp hạng ASIAD 2026 theo trang chính thức của đại hội và kết quả thi đấu mới nhất của đoàn thể thao Việt Nam.

Đoàn thể thao Việt Nam tranh huy chương vàng môn nào?

Đoàn Thể thao Việt Nam đăng ký 498 thành viên, bao gồm 348 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn. Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh đảm nhiệm vị trí Trưởng đoàn, trong khi ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng phòng Thể thao thành tích cao, giữ vai trò Phó Trưởng đoàn.

Các môn được Thể thao Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng tại ASIAD 20 tập trung ở điền kinh, bắn súng, bơi, cử tạ, rowing, canoeing, cầu mây và nhóm môn võ gồm wushu, karate, taekwondo, jujitsu. Ngoài những nội dung trọng điểm, đoàn Việt Nam cũng tranh tài ở bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, esports, breaking, teqball và MMA.

Tại kỳ đại hội này, đoàn đặt chỉ tiêu giành 4-6 HCV, đồng thời hướng tới vị trí trong Top 20 trên bảng tổng sắp huy chương.

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