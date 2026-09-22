Vì sao xạ thủ Việt Nam bị hủy kết quả, mất suất chung kết ASIAD 2026?

(VTC News) -

Sáng 22/9, hai xạ thủ Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang bị hủy kết quả thi đấu ở vòng loại 10m súng trường hơi đôi nam nữ ASIAD 2026 do trang phục thi đấu không đáp ứng quy định về độ cứng. Sự cố này cũng khiến bắn súng Việt Nam mất suất vào vòng chung kết.

Theo HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam Trần Quốc Cường, sai số về độ cứng của trang phục chỉ ở mức rất nhỏ. Trang phục của các VĐV trước đó đã được kiểm tra và không phát sinh vấn đề. Ban huấn luyện Việt Nam sau đó khiếu nại, nộp lệ phí 100 USD nhưng kết quả không thay đổi.

Theo “Hướng dẫn kiểm tra trang thiết bị súng trường - Phiên bản 2026” của Liên đoàn Bắn súng Thể thao Quốc tế (ISSF), áo và quần chuyên dụng của xạ thủ phải được kiểm tra bằng thiết bị đo độ cứng trước khi thi đấu. Quy trình này nhằm bảo đảm trang phục có đủ độ linh hoạt, không tạo ra sự hỗ trợ vượt mức cho cơ thể khi VĐV giữ tư thế ngắm bắn.

VĐV bắn súng Phí Thanh Thảo trao đổi với thành viên BTC khi kết quả thi đấu bị hủy. (Ảnh: Gia Cát/VOV).

Khi kiểm tra, thiết bị ép lên vật liệu và đo độ võng của trang phục. Kết quả phải đạt từ 3,0 mm trở lên mới được công nhận đạt chuẩn. Nếu con số thấp hơn, điều đó đồng nghĩa với việc vật liệu quá cứng. ISSF nhấn mạnh ngưỡng này không có khoảng dung sai.

Tài liệu của ISSF cũng quy định nếu một vùng trên trang phục cho kết quả 2,9 mm hoặc thấp hơn, máy phải được hiệu chuẩn lại rồi tiến hành kiểm tra lần nữa. Nếu chỉ một vùng không đạt trong khi tất cả các vị trí còn lại đạt chuẩn, VĐV không bị loại ngay mà nhận cảnh báo. Tuy nhiên, nếu từ hai vùng trở lên không đạt, trang phục sẽ được đánh giá là không đạt tiêu chuẩn.

Đáng chú ý, việc trang phục từng vượt qua kiểm tra trước đó không đồng nghĩa với việc chắc chắn đạt chuẩn sau khi thi đấu. ISSF cảnh báo VĐV sử dụng trang phục chỉ đạt 3,0 hoặc 3,1 mm có nguy cơ cao không vượt qua lần kiểm tra tiếp theo do quá trình thi đấu tạo ra sự xô lệch, co giãn. Vì vậy, VĐV được khuyến cáo chủ động sử dụng trang phục có thông số an toàn, không quá sát mức tối thiểu cho phép.

Đây cũng là lý do các VĐV có thứ hạng đủ điều kiện vào chung kết phải trải qua khâu kiểm tra sau vòng loại. Tài liệu nêu rõ những VĐV giành quyền vào chung kết nội dung súng trường hơi phải được kiểm tra đầy đủ độ cứng của áo, quần cùng súng và các phụ kiện. Nếu thiết bị hoặc trang phục không vượt qua bài kiểm tra, VĐV phải bị loại.