U23 Việt Nam chưa hết rủi ro bị loại sớm ở ASIAD 2026

(VTC News) -

Sau hai lượt trận vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2026,U23 Việt Nam tạm đứng thứ hai ở bảng C. Vị thế này giúp thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh có thể tự quyết trước lượt đấu cuối. Tuy nhiên, rủi ro bị loại sớm không phải là không có.

U23 Uzbekistan dẫn đầu với 6 điểm sau các chiến thắng 5-1 trước Philippines và 2-0 trước Kuwait. Đội bóng Trung Á đã chắc chắn vào tứ kết. U23 Việt Nam đứng thứ hai với 4 điểm, ghi 3 bàn, thủng lưới một lần, hiệu số +2. U23 Kuwait có một điểm và hiệu số -2, là đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất vào tứ kết với U23 Việt Nam. U23 Philippines chưa có điểm và chắc chắn bị loại.

U23 Việt Nam tạm đứng thứ hai ở bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Theo thể thức bóng đá nam ASIAD 2026, chỉ có 2 đội đầu bảng giành quyền vào vòng trong. Để đảm bảo được vị trí có lợi, U23 Việt Nam cần ít nhất 1 điểm trước U23 Uzbekistan. Nói cách khác, chỉ cần không thua, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chắc suất đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả thi đấu của U23 Kuwait.

Nếu thắng Uzbekistan, U23 Việt Nam đạt 7 điểm và vượt chính đối thủ để giành ngôi đầu bảng C.

Rủi ro chỉ xuất hiện nếu U23 Việt Nam thua U23 Uzbekistan. Nguy cơ này đáng lưu tâm, bởi U23 Uzbekistan là đội mạnh nhất bảng đấu. Trong trường hợp đó, Nguyễn Thanh Nhàn và đồng đội chỉ có 4 điểm, có thể bị U23 Kuwait bắt kịp nếu đội bóng này thắng U23 Uzbekistan. Khi đó, U23 Việt Nam phải so chỉ số phụ với đội bóng Tây Á.

U23 Việt Nam hiện có lợi thế đáng kể. Hiệu số của đội là +2, trong khi Kuwait ở mức -2, tức chênh nhau 4 bàn trước lượt cuối. U23 Việt Nam ghi 3 bàn, còn U23 Kuwait mới có một bàn.

Điều đó có nghĩa một thất bại với cách biệt nhỏ trước Uzbekistan chưa chắc khiến U23 Việt Nam bị loại. Chỉ khi cách biệt tỷ số của 2 trận đấu cuối bảng C cộng lại trên 4 bàn, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh mới bị U23 Kuwait chiếm lấy vị trí thứ hai.

Kịch bản đặc biệt là U23 Việt Nam thua Uzbekistan 0-2 và Kuwait thắng Philippines 2-0. Khi đó, hai đội cùng có 4 điểm, cùng ghi 3 bàn và thủng lưới 3 lần. Cuộc đối đầu trực tiếp trước đó cũng kết thúc với tỷ số 1-1 nên không thể phân định thứ hạng.

Khi ấy, chỉ số fair-play có thể trở thành yếu tố quyết định. Trước lượt cuối, U23 Việt Nam nhận 2 thẻ vàng, còn Kuwait có 3 thẻ vàng. Nếu các chỉ số vẫn hoàn toàn ngang bằng sau lượt cuối, việc xác định đội đi tiếp thậm chí có thể phải dựa vào bốc thăm.