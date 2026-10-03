Link xem trực tiếp bóng đá U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản 17h30 ngày 3/10

(VTC News) -

Trận chung kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 giữa U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản diễn ra lúc 17h30 ngày 3/10 trên sân vận động Toyota (Nhật Bản). Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6.

Xem trực tiếp U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản trên kênh nào?

VTV là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu ASIAD 2026. Trận U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản ngày 3/10 được chiếu trực tiếp trên nền tảng VTVgo, gồm ứng dụng dành cho thiết bị di động và website chính thức.

Khán giả có thể truy cập website VTVgo bằng trình duyệt trên máy tính, Smart TV hoặc các thiết bị có kết nối Internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng VTVgo từ Google Play đối với thiết bị Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6. (Ảnh: AFC)

Link xem trực tiếp U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp U23 Hàn Quốc đấu với U23 Nhật Bản được cập nhật theo dữ liệu chính thức của VTV.

Link VTV trực tiếp bóng đá U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/13

Để xem trực tiếp U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản trên máy tính, khán giả truy cập website VTVgo (vtvgo.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng VTVgo trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản

U23 Nhật Bản bước vào trận tranh huy chương vàng với hành trình ấn tượng. Đội chủ nhà duy trì thành tích bất bại và chưa nhận bàn thua nào từ đầu giải. Sau khi vượt qua Hong Kong (Trung Quốc), Kyrgyzstan, Thái Lan và Triều Tiên, Nhật Bản tiếp tục đánh bại U23 Uzbekistan 9-8 trên chấm luân lưu ở bán kết.

Hàng phòng ngự ổn định là một trong những nền tảng quan trọng giúp U23 Nhật Bản tiến đến trận đấu cuối cùng. Đội chủ nhà cũng có thêm sự tự tin từ lần gần nhất chạm trán U23 Hàn Quốc, khi giành chiến thắng 1-0 tại bán kết giải U23 châu Á 2026.

Lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả là điểm tựa đáng kể cho U23 Nhật Bản. Tuy nhiên, sức ép ở một trận đấu quyết định cũng đòi hỏi các cầu thủ chủ nhà duy trì sự tập trung và hạn chế sai sót. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc cần giữ được sự chủ động, tránh để bầu không khí trên khán đài ảnh hưởng đến cách vận hành lối chơi.

Khả năng kiểm soát khu trung tuyến, hiệu quả từ những tình huống cố định và những điều chỉnh nhân sự của hai ban huấn luyện có thể ảnh hưởng lớn đến cục diện trận chung kết.