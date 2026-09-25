  • logo
Xuất bản ngày 25/09/2026 06:03 PM
Xuất bản ngày 25/09/2026 06:03 PM

Cập nhật tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc ngày 25/9, kết quả ASIAD mới nhất

Mai Phương
Mai Phương
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận U23 Việt Nam đấu U23 Hàn Quốc tại ASIAD 2026 hôm nay.

ASIAD 2026
U23 Việt Nam
0-1
U23 Hàn Quốc
ĐANG CẬP NHẬT
Young-jun 15’

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc diễn ra lúc 17h30 ngày 25/9 trên sân Nagoya City Minato Soccer Field (Nhật Bản), thuộc vòng tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc.

Cập nhật tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc ngày 25/9, kết quả ASIAD mới nhất - 2
U23 Hàn Quốc
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Kim Joonhong
TM
5
Kim Jisoo
6
Lee Gihyuk
ĐT
9
Lee Youngjun
10
Bae Junho
13
Kang Sangyoon
14
Lee Hyunju
16
Choi Seokhyun
17
Yang Minhyeok
22
Bae Hyunseo
23
Shin Minha
Cập nhật tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc ngày 25/9, kết quả ASIAD mới nhất - 3
U23 Việt Nam
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Cao Văn Bình
TM
2
Nguyễn Lương Tuấn Khải
3
Phạm Lý Đức
ĐT
7
Nguyễn Thanh Nhàn
8
Nguyễn Thái Quốc Cường
9
Nguyễn Quốc Việt
11
Lê Văn Thuận
14
Nguyễn Quang Vinh
18
Đinh Quang Kiệt
20
Nguyễn Quốc Toản
21
Phạm Minh Phúc

Thông tin trận U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

U23 Việt Nam giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng C. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh có 4 điểm sau trận hòa U23 Kuwait 1-1, thắng U23 Philippines 2-0 và thua U23 Uzbekistan 0-2. Đội ghi 3 bàn và thủng lưới 3 lần. Nguyễn Xuân Bắc gặp chấn thương ở trận cuối vòng bảng và khả năng thi đấu trước Hàn Quốc còn bỏ ngỏ.

U23 Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026.

U23 Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026.

U23 Hàn Quốc đứng đầu bảng D sau 2 trận toàn thắng. Nhà đương kim vô địch ASIAD đánh bại U23 Qatar 4-1 và U23 Ả Rập Xê Út 2-0, ghi 6 bàn và chỉ nhận một bàn thua. Đội bóng của huấn luyện viên Lee Min-sung mang đến ASIAD lực lượng mạnh với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu và sử dụng đủ 3 suất cầu thủ quá tuổi.

Hai đội từng gặp nhau ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026. U23 Việt Nam hòa U23 Hàn Quốc 2-2 sau 120 phút trước khi thắng 7-6 ở loạt luân lưu.

Đội thắng trận này sẽ giành quyền vào bán kết ASIAD 2026 gặp U23 Thái Lan hoặc U23 Trung Quốc.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Xem thêm