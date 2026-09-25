Cập nhật tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc ngày 25/9, kết quả ASIAD mới nhất

(VTC News) -

● ASIAD 2026 U23 Việt Nam 0 - 1 U23 Hàn Quốc ĐANG CẬP NHẬT Young-jun 15’

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc diễn ra lúc 17h30 ngày 25/9 trên sân Nagoya City Minato Soccer Field (Nhật Bản), thuộc vòng tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc.

U23 Hàn Quốc ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Kim Joonhong TM 5 Kim Jisoo 6 Lee Gihyuk ĐT 9 Lee Youngjun 10 Bae Junho 13 Kang Sangyoon 14 Lee Hyunju 16 Choi Seokhyun 17 Yang Minhyeok 22 Bae Hyunseo 23 Shin Minha U23 Việt Nam ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Cao Văn Bình TM 2 Nguyễn Lương Tuấn Khải 3 Phạm Lý Đức ĐT 7 Nguyễn Thanh Nhàn 8 Nguyễn Thái Quốc Cường 9 Nguyễn Quốc Việt 11 Lê Văn Thuận 14 Nguyễn Quang Vinh 18 Đinh Quang Kiệt 20 Nguyễn Quốc Toản 21 Phạm Minh Phúc

Thông tin trận U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

U23 Việt Nam giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng C. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh có 4 điểm sau trận hòa U23 Kuwait 1-1, thắng U23 Philippines 2-0 và thua U23 Uzbekistan 0-2. Đội ghi 3 bàn và thủng lưới 3 lần. Nguyễn Xuân Bắc gặp chấn thương ở trận cuối vòng bảng và khả năng thi đấu trước Hàn Quốc còn bỏ ngỏ.

U23 Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026.

U23 Hàn Quốc đứng đầu bảng D sau 2 trận toàn thắng. Nhà đương kim vô địch ASIAD đánh bại U23 Qatar 4-1 và U23 Ả Rập Xê Út 2-0, ghi 6 bàn và chỉ nhận một bàn thua. Đội bóng của huấn luyện viên Lee Min-sung mang đến ASIAD lực lượng mạnh với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu và sử dụng đủ 3 suất cầu thủ quá tuổi.

Hai đội từng gặp nhau ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026. U23 Việt Nam hòa U23 Hàn Quốc 2-2 sau 120 phút trước khi thắng 7-6 ở loạt luân lưu.

Đội thắng trận này sẽ giành quyền vào bán kết ASIAD 2026 gặp U23 Thái Lan hoặc U23 Trung Quốc.