U23 Thái Lan thua U23 Trung Quốc 0-3, chia tay ASIAD 2026

(VTC News) -

U23 Trung Quốc đánh bại U23 Thái Lan 3-0 tại môn bóng đá nam ASIAD 2026. Đội bóng Đông Á tạo ra thế trận tốt hơn về số cơ hội và dứt điểm, trước khi cụ thể hóa ưu thế bằng một bàn cuối hiệp một cùng hai bàn trong hiệp hai. U23 Thái Lan cầm bóng không ít nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc đưa bóng tới khu vực nguy hiểm.

● ASIAD 2026 U23 Trung Quốc 3 - 0 U23 Thái Lan Auttapon (PL) 45+2’ Hetao 47’ Yuning 63’ KẾT THÚC Thống kê trận đấu

U23 Trung Quốc nhập cuộc chủ động hơn dù tỷ lệ kiểm soát bóng trong hiệp một không chênh lệch nhiều. Đội bóng áo đỏ thực hiện 8 pha dứt điểm, trong đó có một lần trúng đích, trong khi U23 Thái Lan chỉ có đúng một cú sút và không đưa bóng trúng khung thành.

Sức ép của U23 Trung Quốc xuất hiện liên tục trong khoảng đầu trận. Mao Weijie có cơ hội đối mặt và sau đó thêm một cú đặt lòng đi chệch cột dọc. U23 Thái Lan phải lùi sâu hơn để hạn chế khoảng trống, nhờ đó giữ được tỷ số 0-0 trong phần lớn hiệp đấu.

U23 Thái Lan (áo trắng) thua đậm U23 Trung Quốc. (Ảnh: FAT)

Tưởng như hiệp một sẽ khép lại mà không có bàn thắng thì U23 Trung Quốc vượt lên ở phút 45+2. Wu Xi treo bóng vào vòng cấm, Peng Xiao dứt điểm trong tư thế trống trải. Thủ môn U23 Thái Lan cản được pha bóng đầu tiên nhưng bóng bật đến vị trí của Boonlha rồi đi vào lưới, trở thành pha phản lưới nhà.

Bàn thắng ngay trước giờ nghỉ giúp U23 Trung Quốc có lợi thế rõ ràng về tâm lý. Chỉ hai phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Sangtong không thể phá bóng trong pha tranh chấp, tạo điều kiện để Hu Hetao dứt điểm mạnh vào khung thành rộng mở, nâng tỷ số lên 2-0.

U23 Thái Lan sau đó gặp nhiều khó khăn khi triển khai bóng trước khả năng vây ráp liên tục của đối thủ. Đội bóng Đông Nam Á kiểm soát bóng 41% trong hiệp hai nhưng chỉ có 2 pha dứt điểm, một lần trúng đích. Trong khi đó, U23 Trung Quốc tiếp tục duy trì sức ép và có thêm 3 cú sút trúng khung thành.

Phút 63, Zhang Yuning nhận đường chuyền bằng đầu của đồng đội rồi dứt điểm một chạm ở cự ly gần, nâng tỷ số lên 3-0. U23 Trung Quốc còn một lần đưa bóng vào lưới sau đó nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi phạm lỗi trước đó.

U23 Thái Lan nỗ lực tìm bàn danh dự trong phần cuối trận nhưng không tạo được đủ sức ép. Chung cuộc, U23 Trung Quốc thắng 3-0 và giành quyền vào bán kết gặp U23 Hàn Quốc.