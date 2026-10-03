Cập nhật kết quả U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản ngày 3/10, tỷ số mới nhất

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● ASIAD 2026 U23 Hàn Quốc 1 - 0 U23 Nhật Bản Ji-sung 61’ ĐANG CẬP NHẬT

Trận U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản chung kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 17h30 ngày 3/10 trên sân Toyota ở thành phố Toyota (Nhật Bản). U23 Hàn Quốc là đương kim vô địch và góp mặt ở trận tranh huy chương vàng ASIAD lần thứ tư liên tiếp, trong khi chủ nhà U23 Nhật Bản vượt qua U23 Uzbekistan ở bán kết.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản mới nhất.

U23 Hàn Quốc ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Kim Joonhong TM 5 Kim Jisoo 6 Lee Gihyuk ĐT 7 Eom Jisung 8 Lee Seungwon 9 Lee Youngjun 10 Bae Junho 16 Choi Seok Hyun 17 Yang Minhyeok 22 Bae Hyunseo 23 Shin Minha DỰ BỊ 2 Kang Minjun 3 Choi Woojin 4 Park Seonghoon 11 Yang Hyunjun 12 Kim Minseung 13 Kang Sangyoon 14 Lee Hyunju 15 Hwang Doyun 18 Kim Myeongjun 19 Park Seungsoo 20 Park Gyeongseop 21 Lee Seunghwan U23 Nhật Bản ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 23 Rui Araki TM 2 Rei Umeki 5 Rion Ichihara ĐT 10 Hisatsugu Ishii 11 Yumeki Yokoyama 14 Yuto Ozeki 17 Yotaro Nakajima 18 Yudai Shimamoto 19 Uche BS Nwadike 21 Mihiro Sato 22 Tarikanihayato Okabe DỰ BỊ 1 Alexandre Pisano 3 Keita Kosugi 4 Kaito Tsuchiya 6 Shuto Nagano 7 Nelson Ishiwatari 8 Kenshin Yasuda 9 Yutaka Michiwaki 12 Masataka Kobayashi 13 Shusuke Furuya 15 Soichiro Mori 16 Yuya Fukunaga 20 Sena Ishibashi

Thông tin trước trận U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản

U23 Hàn Quốc toàn thắng 4 trận tại ASIAD 2026 trước khi bước vào chung kết. Đội bóng này lần lượt thắng U23 Qatar 4-1, U23 Ả Rập Xê Út 2-0 ở vòng bảng, vượt qua U23 Việt Nam 4-0 tại tứ kết và thắng U23 Trung Quốc 2-1 ở bán kết. Đội đương kim vô địch ghi 12 bàn và nhận 2 bàn thua trong 4 trận.

U23 Nhật Bản đấu U23 Hàn Quốc là màn so tài của đương kim vô địch châu Á và ASIAD. (Ảnh: JFA)

U23 Nhật Bản cũng bất bại từ đầu giải. Đội chủ nhà toàn thắng vòng bảng trước U23 Hong Kong 2-0, U23 Kyrgyzstan 7-0 và U23 Thái Lan 3-0. Tại tứ kết, Nhật Bản thắng U23 Triều Tiên 1-0. Đến bán kết, đội chủ nhà hòa U23 Uzbekistan 1-1 sau 120 phút và thắng 9-8 trong loạt luân lưu. Sau 5 trận, U23 Nhật Bản ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới một lần.

U23 Hàn Quốc đang là đội giữ huy chương vàng bóng đá nam ASIAD trong ba kỳ liên tiếp. Đội bóng xứ kim chi lần lượt vô địch các kỳ năm 2014, 2018 và 2022.

Hai đội từng gặp nhau ở bán kết U23 châu Á 2026 hồi tháng 1. U23 Nhật Bản thắng 1-0 nhờ pha lập công của Kaito Koizumi. Trong 10 trận gần nhất được thống kê trước chung kết ASIAD 2026, U23 Hàn Quốc thắng 7, hòa một và thua 2. U23 Nhật Bản toàn thắng 9 trận và hòa một trận.