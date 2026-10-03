Cập nhật kết quả U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản ngày 3/10, tỷ số mới nhất

Trận U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản chung kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 17h30 ngày 3/10 trên sân Toyota ở thành phố Toyota (Nhật Bản). U23 Hàn Quốc là đương kim vô địch và góp mặt ở trận tranh huy chương vàng ASIAD lần thứ tư liên tiếp, trong khi chủ nhà U23 Nhật Bản vượt qua U23 Uzbekistan ở bán kết.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản mới nhất.
Thông tin trước trận U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản
U23 Hàn Quốc toàn thắng 4 trận tại ASIAD 2026 trước khi bước vào chung kết. Đội bóng này lần lượt thắng U23 Qatar 4-1, U23 Ả Rập Xê Út 2-0 ở vòng bảng, vượt qua U23 Việt Nam 4-0 tại tứ kết và thắng U23 Trung Quốc 2-1 ở bán kết. Đội đương kim vô địch ghi 12 bàn và nhận 2 bàn thua trong 4 trận.
U23 Nhật Bản cũng bất bại từ đầu giải. Đội chủ nhà toàn thắng vòng bảng trước U23 Hong Kong 2-0, U23 Kyrgyzstan 7-0 và U23 Thái Lan 3-0. Tại tứ kết, Nhật Bản thắng U23 Triều Tiên 1-0. Đến bán kết, đội chủ nhà hòa U23 Uzbekistan 1-1 sau 120 phút và thắng 9-8 trong loạt luân lưu. Sau 5 trận, U23 Nhật Bản ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới một lần.
U23 Hàn Quốc đang là đội giữ huy chương vàng bóng đá nam ASIAD trong ba kỳ liên tiếp. Đội bóng xứ kim chi lần lượt vô địch các kỳ năm 2014, 2018 và 2022.
Hai đội từng gặp nhau ở bán kết U23 châu Á 2026 hồi tháng 1. U23 Nhật Bản thắng 1-0 nhờ pha lập công của Kaito Koizumi. Trong 10 trận gần nhất được thống kê trước chung kết ASIAD 2026, U23 Hàn Quốc thắng 7, hòa một và thua 2. U23 Nhật Bản toàn thắng 9 trận và hòa một trận.
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