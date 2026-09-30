Xác định 2 đội bóng vào chung kết bóng đá nam ASIAD 2026

(VTC News) -

Chiều 30/9, hai trận bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 khép lại, qua đó xác định U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản là hai đội cạnh tranh tấm huy chương vàng.

Ở trận bán kết đầu tiên, U23 Hàn Quốc đánh bại U23 Trung Quốc với tỷ số 2-1. Đội bóng xứ kim chi gặp nhiều khó khăn khi Wang Yudong đưa Trung Quốc vượt lên ở phút 22. Tuy nhiên, Lee Young-jun nhanh chóng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát trước khi Bae Jun-ho ghi bàn quyết định ở phút 82.

Kết quả này nối dài hành trình ấn tượng của U23 Hàn Quốc tại ASIAD 2026. Trước khi bước vào bán kết, đội bóng xứ kim chi toàn thắng và thể hiện sức mạnh đáng kể trên hàng công.

U23 Hàn Quốc đánh bại U23 Trung Quốc với tỷ số 2-1 ở trận bán kết. (Ảnh: Newsis)

Hàn Quốc khởi đầu giải đấu bằng chiến thắng 4-1 trước Qatar. Eom Ji-sung trở thành cái tên nổi bật với cú hat-trick ngay trong trận ra quân. Đến lượt đấu tiếp theo, họ tiếp tục vượt qua Ả Rập Xê Út 2-0 để giành vị trí dẫn đầu.

Tại tứ kết, Hàn Quốc chạm trán U23 Việt Nam và thắng 4-0. Đội bóng xứ kim chi kiểm soát thế trận, tạo sức ép lớn và tận dụng hiệu quả những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của đối phương.

Đến bán kết, thử thách dành cho Hàn Quốc lớn hơn đáng kể. Trung Quốc không chỉ là đội đầu tiên tại giải vượt lên dẫn trước Hàn Quốc mà còn buộc ứng viên vô địch phải duy trì sức ép đến những phút cuối mới có thể hoàn tất màn ngược dòng. Chiến thắng này đồng thời đánh dấu lần thứ 4 đội tuyển Hàn Quốc góp mặt tại vòng chung kết của Đại hội.

Ở trận bán kết còn lại, U23 Nhật Bản phải trải qua 120 phút cùng loạt sút luân lưu căng thẳng mới vượt qua U23 Uzbekistan.

Đội chủ nhà nhập cuộc không thuận lợi khi để Bakhromov mở tỷ số ngay phút thứ 9. Sau đường căng ngang của Khamidov, cầu thủ Uzbekistan băng vào dứt điểm đưa đội bóng Trung Á vượt lên dẫn trước.

U23 Nhật Bản đánh bại U23 Uzbekistan ở vòng bán kết. (Ảnh: Reuters)

Uzbekistan sau đó chủ động bảo vệ lợi thế, trong khi Nhật Bản từng bước gia tăng sức ép. Tuy nhiên, sức ép của đội chủ nhà cuối cùng được cụ thể hóa ở phút 88. Từ quả tạt bên cánh trái của Kosugi, Ishibashi đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1. Hai hiệp phụ không xuất hiện thêm bàn thắng dù Nhật Bản có thời điểm ở rất gần bàn thắng thứ hai.

Sau 120 phút hòa 1-1, hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. U23 Nhật Bản giành chiến thắng 9-8, qua đó trở thành đội bóng thứ hai góp mặt trong trận chung kết ASIAD 2026.

Tấm vé này nối dài hành trình đáng chú ý của đội chủ nhà. Nhật Bản lần lượt thắng U23 Hong Kong (Trung Quốc) 2-0, U23 Kyrgyzstan 7-0 và U23 Thái Lan 3-0 để đứng đầu bảng A. Đến tứ kết, họ tiếp tục vượt qua U23 Triều Tiên với tỷ số 1-0.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết giữa U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản diễn ra lúc 17h30 ngày 3/10 trên sân vận động Toyota (Nhật Bản).