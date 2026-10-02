Link xem trực tiếp bóng đá Thái Lan vs Philippines 16h ngày 2/10, FIFA ASEAN Cup

(VTC News) -

Trận Thái Lan đấu với Philippines diễn ra lúc 16h ngày 2/10 trên sân vận động Si Jalak Harupat (Indonesia). Trận đấu thuộc lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Xem trực tiếp Thái Lan vs Philippines trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của FIFA ASEAN Cup 2026. Trận Thái Lan đấu với Philippines được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động. Khán giả cũng có thể theo dõi trận đấu trên TV360.

Người xem có thể truy cập FPT Play hoặc TV360 bằng trình duyệt trên máy tính và các thiết bị có kết nối Internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa Thái Lan và Philippines được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Link FPT Play trực tiếp Thái Lan và Philippines hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Thái Lan đấu với Philippines được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play và TV360.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Thái Lan đấu với Philippines (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/thai-lan-philippines-6abe02e09a75e43dcc1cf9d8?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp Thái Lan đấu với Philippines trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Thái Lan và Philippines

Thái Lan bước vào lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 với tâm lý thoải mái khi đã nắm tấm vé dự trận chung kết trong tay. Đội bóng của HLV Anthony Hudson giành trọn 6 điểm qua hai trận, lần lượt thắng Pakistan 4-0 và Việt Nam 2-0. “Voi chiến” ghi 6 bàn và chưa một lần để thủng lưới.

Ở chiều ngược lại, Philippines chưa có được kết quả như mong đợi sau hai lượt trận. Thầy trò HLV Carles Cuadrat khởi đầu bằng thất bại 0-1 trước Việt Nam. Đến trận gặp Pakistan, họ dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một nhưng không bảo toàn được lợi thế và bị gỡ hòa 2-2.

Với chỉ một điểm sau hai trận, Philippines bước vào lượt đấu cuối trong tình thế khó khăn hơn nhiều so với Thái Lan. Philippines cần một kết quả tích cực để cải thiện vị trí tại bảng B.

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