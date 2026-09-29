(VTC News) -

● FIFA ASEAN Cup Việt Nam 0 - 1 Thái Lan ĐANG CẬP NHẬT Sarach 10’

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 19h30 ngày 29/9 trên sân vận động Si Jalak Harupat (Indonesia), thuộc lượt trận thứ 2 bảng B tại FIFA ASEAN Cup 2026. Cuộc đối đầu này mang tính chất quyết định ngôi đầu bảng và suất vào chung kết.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Thái Lan mới nhất.

Thông tin trước trận Việt Nam vs Thái Lan

Thái Lan đứng đầu bảng B sau lượt đầu với 3 điểm và hiệu số +4 nhờ chiến thắng 4-0 trước Pakistan. Đội tuyển Việt Nam cũng có 3 điểm, xếp thứ hai sau trận thắng Philippines 1-0. Theo thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết, còn đội xếp thứ hai dự trận tranh hạng ba. Do đó, cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan có thể ảnh hưởng quyết định đến tấm vé chung kết.

Đội tuyển Việt Nam đấu Thái Lan ở ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Changsuek)

Đội tuyển Việt Nam có chuỗi 27 trận bất bại với 8 chiến thắng và 2 trận hòa, ghi 26 bàn và thủng lưới 3 lần. Ở trận ra quân cách đây ít ngày, Nguyễn Đình Bắc và đồng đội vất vả vượt qua Philippines với tỷ số 1-0.

Dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam chỉ thua 1 đội Đông Nam Á (tính cả giao hữu và chính thức). Đó chính là thất bại trước Thái Lan năm 2024. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng học trò thắng lại đối thủ xứ chùa vàng tổng cộng 4 lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia và U23.

Đội tuyển Thái Lan thắng 6, hòa 2 và thua 2 trong 10 trận gần nhất. Đội bóng của huấn luyện viên Anthony Hudson ghi 20 bàn và nhận 7 bàn thua.

Trong 12 cuộc đối đầu gần nhất được thống kê từ năm 2019, đội tuyển Việt Nam thắng 4 trận, Thái Lan thắng 3 trận và hai đội hòa 5 lần.