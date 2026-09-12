(VTC News) -

Trận Hà Nội FC đấu với Nghệ An thuộc vòng 2 V.League 2026-2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 12/9 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Khán giả có thể xem trực tiếp trận Hà Nội đấu với Nghệ An trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Hà Nội đấu với Nghệ An nhanh nhất.

Xem trực tiếp Hà Nội vs Nghệ An trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Hà Nội đấu với Nghệ An được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Hà Nội đấu với Nghệ An có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa CLB Hà Nội và Sông Lam Nghệ An được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Hà Nội vs Nghệ An hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Hà Nội đấu với Nghệ An được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Hà Nội vs Nghệ An (sao chép và dán vào trình duyệt web):

https://fptplay.vn/su-kien/ha-noi-song-lam-nghe-an-6aa1135a46eab561c8977bf4

Để xem trực tiếp trận đấu Hà Nội vs Nghệ An trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Hà Nội đấu vs Nghệ An

Hà Nội FC khởi đầu V.League 2026-2027 không như mong đợi khi nhận thất bại 1-3 trước Công an TP.HCM. Đội bóng Thủ đô tạo ra không ít cơ hội nhưng thiếu hiệu quả ở những tình huống quyết định.

Kết quả này khiến thầy trò HLV Harry Kewell chịu không ít áp lực trước vòng 2, nhất là khi Hà Nội FC được đánh giá thuộc nhóm ứng viên cạnh tranh những vị trí cao. Trở về sân Hàng Đẫy, đội chủ nhà đặt mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên của mùa giải khi tiếp đón Nghệ An.

Trái ngược với đối thủ, Nghệ An có khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 1-0 trước tân binh Bắc Ninh. Đội bóng xứ Nghệ sở hữu nhiều cầu thủ trẻ, giàu năng lượng và cho thấy tinh thần thi đấu tích cực. Tuy nhiên, chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy được dự báo sẽ mang đến thử thách lớn hơn đáng kể.

Thành tích đối đầu đang ủng hộ đội bóng Thủ đô. Trong 10 lần chạm trán Nghệ An gần nhất, Hà Nội giành 6 chiến thắng, hòa 2 và chỉ thua 2 trận. Riêng mùa giải trước, Hà Nội giành trọn 6 điểm sau hai cuộc đối đầu với đội bóng xứ Nghệ.