Hà Nội FC xuất quân, hợp tác với đối tác đặc biệt

(VTC News) -

Ngày 28/8, adidas Việt Nam chính thức công bố quan hệ đối tác với CLB Bóng đá Hà Nội, đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu thể thao toàn cầu trở thành đối tác chính thức của một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Cùng với việc ra mắt bộ sưu tập áo đấu mùa giải mới, Hà Nội FC tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2026/27, tri ân các nhà tài trợ và thể hiện quyết tâm hướng tới những thành tích cao nhất trong mùa giải mới.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện adidas Việt Nam chia sẻ: “Việc hợp tác cùng Hà Nội FC là sự khởi đầu cho một hành trình nhằm góp phần thúc đẩy văn hóa bóng đá tại Việt Nam, đồng thời tạo nên những trải nghiệm ý nghĩa dành cho cộng đồng người hâm mộ. Chúng tôi tin rằng Hà Nội FC là đối tác phù hợp để cùng adidas viết nên chương tiếp theo của bóng đá Việt Nam”.

adidas Việt Nam chính thức công bố quan hệ đối tác với CLB Bóng đá Hà Nội.

Ở chiều ngược lại, đại diện Hà Nội FC cho biết việc hợp tác với adidas mang ý nghĩa đặc biệt trong cột mốc 20 năm của câu lạc bộ: “Đây là một dấu mốc có ý nghĩa không chỉ với riêng Hà Nội FC, khi lần đầu tiên một câu lạc bộ bóng đá tại Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ hợp tác tài trợ trang phục với adidas.

Đối với chúng tôi, đây không đơn thuần là việc thay đổi một thương hiệu xuất hiện trên áo đấu. Sự hợp tác với adidas còn thể hiện khát vọng của Hà Nội FC trong việc từng bước nâng cao các tiêu chuẩn chuyên nghiệp, từ hình ảnh, trang phục thi đấu, tập luyện, phát triển thương hiệu cho tới việc đưa các sản phẩm chính hãng của CLB đến gần hơn với người hâm mộ”.

Nhân dịp công bố quan hệ đối tác, adidas và Hà Nội FC cũng chính thức giới thiệu bộ sưu tập áo đấu mùa giải mới, lấy cảm hứng từ hành trình 20 năm của câu lạc bộ và tinh thần hướng tới chương tiếp theo.

Cùng với lễ công bố quan hệ đối tác với adidas, Hà Nội FC tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2026/27 và tri ân các đối tác, nhà tài trợ đã đồng hành cùng đội bóng Thủ đô.

Sau hai thập kỷ hình thành và phát triển, Hà Nội FC đã tạo dựng được vị thế đặc biệt tại bóng đá Việt Nam với 6 chức vô địch V.League, 3 Cúp Quốc gia và 5 Siêu Cúp Quốc gia.

Mùa giải 2026/27 cũng đánh dấu giai đoạn tiếp theo trong hành trình xây dựng đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell. Với kinh nghiệm thi đấu và huấn luyện ở môi trường bóng đá quốc tế, HLV Harry Kewell cùng Ban huấn luyện đã có quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, trong đó tập trung vào việc xây dựng lối chơi, nâng cao tính cạnh tranh trong đội hình và tạo ra sự cân bằng giữa kinh nghiệm với sức trẻ.