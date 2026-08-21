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Xuất bản ngày 21/08/2026 02:40 PM
Xuất bản ngày 21/08/2026 02:40 PM

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ châu Á Continental Championship 2026 mới nhất

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Cập nhật lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026 (AVC Women's Volleyball Continental Championship): Chi tiết thời gian, địa điểm diễn ra các trận đấu.

Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026 (AVC Women’s Volleyball Continental Championship) diễn ra từ ngày 21 đến 30/8 tại Thiên Tân, Trung Quốc. Giải quy tụ 12 đội tuyển, được chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội. 6 đội đầu bảng cùng 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất giành vé vào tứ kết.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc) và Hàn Quốc.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc) và Hàn Quốc.

Lịch thi đấu vòng bảng Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc) và Hàn Quốc. Trong khi đó, bảng A có sự góp mặt của Trung Quốc, Iraq, Đài Bắc Trung Hoa và Iran. Bảng B quy tụ Thái Lan, Australia, Kazakhstan và Indonesia.

LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG BÓNG CHUYỀN NỮ CHÂU Á 2026
Thứ Sáu, 21/08/2026
12:00Thiên Tân, Trung Quốc
Nhật Bản
VS
Hong Kong (Trung Quốc)
Bảng C
15:00Thiên Tân, Trung Quốc
Thái Lan
VS
Australia
Bảng B
18:00Thiên Tân, Trung Quốc
Trung Quốc
VS
Iraq
Bảng A
Thứ Bảy, 22/08/2026
12:00Thiên Tân, Trung Quốc
Đài Bắc Trung Hoa
VS
Iran
Bảng A
15:00Thiên Tân, Trung Quốc
Kazakhstan
VS
Indonesia
Bảng B
18:00Thiên Tân, Trung Quốc
Việt Nam
VS
Hàn Quốc
Bảng C
Chủ Nhật, 23/08/2026
12:00Thiên Tân, Trung Quốc
Nhật Bản
VS
Hàn Quốc
Bảng C
15:00Thiên Tân, Trung Quốc
Thái Lan
VS
Indonesia
Bảng B
18:00Thiên Tân, Trung Quốc
Trung Quốc
VS
Iran
Bảng A
Thứ Hai, 24/08/2026
12:00Thiên Tân, Trung Quốc
Iraq
VS
Đài Bắc Trung Hoa
Bảng A
15:00Thiên Tân, Trung Quốc
Australia
VS
Kazakhstan
Bảng B
18:00Thiên Tân, Trung Quốc
Hong Kong (Trung Quốc)
VS
Việt Nam
Bảng C
Thứ Ba, 25/08/2026
12:00Thiên Tân, Trung Quốc
Thái Lan
VS
Kazakhstan
Bảng B
15:00Thiên Tân, Trung Quốc
Nhật Bản
VS
Việt Nam
Bảng C
18:00Thiên Tân, Trung Quốc
Trung Quốc
VS
Đài Bắc Trung Hoa
Bảng A
Thứ Tư, 26/08/2026
12:00Thiên Tân, Trung Quốc
Iran
VS
Iraq
Bảng A
15:00Thiên Tân, Trung Quốc
Indonesia
VS
Australia
Bảng B
18:00Thiên Tân, Trung Quốc
Hàn Quốc
VS
Hong Kong (Trung Quốc)
Bảng C

Thông tin giải đấu

Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026 có 12 đội tranh tài, được phân vào 3 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội. Sau vòng bảng, hai đội dẫn đầu ở mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Giải đấu còn có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé tới các sân chơi quốc tế. Theo quy định của Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới, nhà vô địch châu Á 2026 sẽ sở hữu suất đầu tiên của khu vực tham dự Olympic 2028. Ba đội có thứ hạng cao nhất giải cũng giành quyền góp mặt tại World Cup bóng chuyền nữ 2027.

Việt Nam được đánh giá rơi vào bảng đấu khó với sự góp mặt của đội tuyển Nhật Bản. Đội bóng này là ứng viên hàng đầu cho cuộc đua giành ngôi đầu bảng C, sau màn trình diễn ấn tượng tại Volleyball Nations League 2026 với vị trí thứ 6 cùng thành tích thắng 8 trong 12 trận.

Ở chiều ngược lại, Hong Kong không được đánh giá cao khi chỉ đứng thứ 9 tại AVC Women’s Cup 2026. Trong bối cảnh đó, Việt Nam và Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp cho vị trí thứ hai của bảng đấu.

Thái Lan là đương kim vô địch của giải khi lên ngôi vào năm 2023. Cũng trong năm đó, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng làm nên lịch sử khi vào đến bán kết và kết thúc ở vị trí thứ tư chung cuộc.

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