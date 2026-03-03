Rộ tin 20 VĐV Iran trúng bom tử nạn, Liên đoàn Bóng chuyền thế giới lên tiếng

(VTC News) -

Trong thông cáo ngày 1/3/2026, Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) cho biết cơ quan này “vô cùng bàng hoàng và lo ngại" trước các thông tin cho rằng 20 vận động viên bóng chuyền Iran thiệt mạng trong bối cảnh xung đột leo thang tại Trung Đông.

Đây là thông tin mà FIVB nhận được, chưa có xác nhận chính thức từ các cơ quan chức năng sở tại. Tuy nhiên, trước mức độ nghiêm trọng của vụ việc, liên đoàn đã lên tiếng chia buồn với gia đình các nạn nhân và những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng đang diễn ra.

"Chúng tôi bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng đang diễn ra này", FIVB viết.

Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế cho biết vô cùng bàng hoàng và lo ngại trước thông tin 20 VĐV bóng chuyền Iran thiệt mạng. (Nguồn: FIVB)

Theo FIVB, không chỉ dừng lại ở các thông tin thương vong, hàng chục nghìn thành viên trong đại gia đình bóng chuyền tại khu vực Trung Đông cũng đang phải di dời và đối mặt với tương lai bất định.

Trọng tâm hiện tại của cơ quan này là đảm bảo an toàn cho các vận động viên, huấn luyện viên, nhân viên và tình nguyện viên đang sinh sống hoặc đến khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột.

FIVB cho biết đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm chuyên trách nhằm đẩy nhanh tiến độ các hoạt động nhân đạo, phối hợp với chính phủ các nước, tổ chức phi chính phủ và những cơ quan liên quan khác. Động thái này được xem là bước đi khẩn cấp nhằm bảo vệ các thành viên của cộng đồng bóng chuyền quốc tế giữa bối cảnh bất ổn leo thang.

Trong tuyên bố, FIVB khẳng định niềm tin vào hợp tác, đối thoại, hòa bình và đoàn kết - những giá trị cốt lõi mà tổ chức này theo đuổi. Liên đoàn kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay giảm căng thẳng và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho khu vực.

Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC), ông Ramon Suzara cũng đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại trước những diễn biến căng thẳng tại khu vực vùng Vịnh và Iran, đồng thời khẳng định AVC sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các liên đoàn thành viên chịu tác động từ tình hình này.

Trong thư gửi các liên đoàn thành viên, Chủ tịch AVC Ramon Suzara đã gửi lời chúc bình an tới toàn thể cộng đồng bóng chuyền châu Á, đặc biệt là những quốc gia đang chịu ảnh hưởng từ bất ổn hiện nay. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông sẽ sớm được hoà giải thông qua các giải pháp hòa bình và đối thoại.