(VTC News) -

Theo SCMP, lính lục quân Mỹ Jian Zhao (37 tuổi) lợi dụng quyền được cấp phép an ninh để thu thập tài liệu quân sự mật. Người này chụp ảnh thông tin bằng điện thoại cá nhân, đồng thời rao bán máy tính quân sự, ổ cứng của chính phủ và tài liệu liên quan đến mạng lưới thông tin liên lạc, hệ thống tên lửa cũng như hoạt động huấn luyện, diễn tập của quân đội Mỹ.

“Theo chính lời thú nhận của mình, Jian Zhao, thành viên Lực lượng Vũ trang Mỹ, đã phản bội đất nước mà anh ta tuyên thệ bảo vệ”, Phó giám đốc bộ phận phản gián và tình báo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Roman Rozhavsky thông tin.

Bộ Tư pháp Mỹ. (Ảnh: AP)

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết thêm, trong hơn 3 năm, Zhao phối hợp với Ruoyu Duan, cựu binh sĩ quân đội Mỹ để thu thập và chuyển giao thông tin, thiết bị liên quan đến quốc phòng cho đối tượng mua hàng tại Trung Quốc. Trong số thông tin mật mà Zhao cung cấp cho bên mua có “trích đoạn của tài liệu kỹ thuật về pháo phản lực HIMARS”.

Trước đó, Duan nhận tội âm mưu truyền tải thông tin quốc phòng, tuyển mộ quân nhân Mỹ đang tại ngũ, trong đó có Zhao nhằm thu thập thông tin liên quan đến quốc phòng. Người này đồng thời hỗ trợ kết nối, liên lạc và thực hiện giao dịch tài chính với những người mua ở Trung Quốc.

Vào tháng 3/2025, Zhao bị bắt tại nhà riêng ở bang Washington. Tại đây, các nhà điều tra thu giữ khoảng 30.000 USD tiền mặt, nhiều thiết bị điện tử và ổ cứng quân sự.

Với tội danh đã nhận, Zhao có thể bị phạt tối đa 10 năm tù, 250.000 USD tiền phạt và thêm tối đa 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù. Zhao dự kiến bị tuyên án vào ngày 1/3/2027.

Hiện tại, Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi về thông tin này.

Trước đó, Bắc Kinh nhiều lần bác bỏ cáo buộc liên quan đến hoạt động gián điệp, cho rằng đây chỉ là những luận điệu tuyên truyền do Mỹ dựng lên. Phía Trung Quốc cũng lưu ý Washington tiến hành hoạt động gián điệp nhằm vào nước này.

Cùng thời điểm, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) phát hiện hệ thống mạng bị xâm nhập khiến một số dữ liệu không mật bị lộ. Hiện tại, chưa xác định được cụ thể những dữ liệu nào bị lộ, song nguồn tin cho biết tài liệu mật không bị ảnh hưởng. Một số cơ quan chính phủ khác của Mỹ cũng được cho là chịu tác động từ vụ xâm nhập này.