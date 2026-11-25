(VTC News) -

Hôm 24/11 (giờ địa phương), Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông tin chiếc Cessna 210 gặp nạn vào khoảng 15h30, tại khu vực phía Tây Nam thành phố Pascagoula, bang Mississippi. Thời điểm gặp nạn, trên máy bay chở 6 người, trong có 4 người lớn, 2 trẻ em 8 và 10 tuổi.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển cho biết thêm, khoảng 15h45 cùng ngày tháp kiểm soát không lưu của FAA liên hệ với cơ quan này để thông báo mất liên lạc với máy bay. Dữ liệu ban đầu cho thấy chiếc Cessna 210 giảm độ cao với tốc độ khoảng 3.000 m/phút trước khi lao xuống biển.

Máy bay cỡ nhỏ Cessna 210C.

Nhiều cơ quan chức năng đang phối hợp triển khai công tác ứng phó. Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ, cơ quan chức năng tìm thấy mảnh vỡ máy bay nhưng chưa phát hiện thi thể nạn nhân.

Theo dữ liệu từ Flightradar24, chiếc máy bay khởi hành từ thành phố New Orleans và đang trên hành trình tới Fort Myers, bang Florida. FAA và Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) sẽ tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cessna 210 là dòng máy bay một động cơ, thường được sử dụng cho các chuyến bay tư nhân và hoạt động hàng không chung.

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