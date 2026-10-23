Trọng Tấn, Ngô Lan Hương biểu diễn tại Lễ hội Hoa Tam giác mạch 2026

(VTC News) -

Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 dự kiến khai mạc lúc 20h ngày 25/10 tại Quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang. Chương trình nghệ thuật mang chủ đề Âm vang miền đá kết hợp chất liệu văn hóa truyền thống với nghệ thuật đương đại.

Ca sĩ Trọng Tấn, Ngô Lan Hương, Dương Trường Giang sẽ biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Âm vang miền đá”, khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII.

Chương trình gồm phần lễ và phần hội, với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các ca sĩ Trọng Tấn, Ngô Lan Hương, Dương Trường Giang...cùng nhiều nghệ nhân, diễn viên thực hiện.

Chương trình được xây dựng theo hướng kết hợp giữa không gian văn hóa truyền thống với nghệ thuật đương đại, giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người, văn hóa các dân tộc và sức sống mới của vùng cao nguyên đá. Sau phần lễ là các hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa, tạo không gian để người dân và du khách cùng hòa mình vào không khí lễ hội.

Bên cạnh đêm khai mạc, mùa hoa tam giác mạch tiếp tục là điểm nhấn của du lịch Tuyên Quang trong những tháng cuối năm.

Theo kế hoạch, tỉnh Tuyên Quang gieo trồng khoảng 400ha hoa tam giác mạch tại các xã thuộc vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Việc gieo trồng được chia thành ba đợt nhằm kéo dài mùa hoa từ tháng 10 đến hết tháng 12, tập trung nở rộ vào thời điểm khai mạc lễ hội.

Các điểm ngắm hoa được bố trí dọc quốc lộ 4C và tại nhiều địa điểm du lịch như Cổng trời, Thạch Sơn Thần, dốc Thẩm Mã, làng văn hóa Lũng Cẩm, di tích Nhà Vương, làng văn hóa Lô Lô Chải, khu vực Lũng Cú và làng văn hóa Pả Vi.

Trong khuôn khổ lễ hội, không gian giới thiệu sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của tỉnh diễn ra từ ngày 21-25/10 tại phố cổ Đồng Văn. Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô và giao lưu văn hóa Việt - Trung dự kiến tổ chức ngày 23/10; Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lùng Tám diễn ra trong hai ngày 24, 25/10.

Sau đêm khai mạc, show rock “Tinh thần đá” lần thứ hai dự kiến tổ chức ngày 31/10 tại khu vực công viên địa chất, mang đến thêm lựa chọn giải trí cho du khách.

Khoảng 400ha hoa được trồng trên cao nguyên đá.

Từ ngày 5-11/11, Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung năm 2026 dự kiến diễn ra tại khu liên hợp thể thao tỉnh Tuyên Quang, phường Hà Giang 1, với quy mô khoảng 300 gian hàng. Trong tháng 11, địa phương còn dự kiến tổ chức giải bóng bàn Cúp Hoa Tam giác mạch mở rộng và Festival ẩm thực Tinh hoa ẩm thực miền Bắc.

Từ tháng 10 đến hết tháng 12, các xã thuộc vùng công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn tổ chức thêm nhiều hoạt động du lịch cộng đồng, giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian và trình diễn nghề thủ công như dệt lanh, nhuộm chàm, thêu thổ cẩm, rèn, đan lát.

Thông qua chuỗi sự kiện, tỉnh Tuyên Quang hướng đến kết nối mùa hoa với trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và sản phẩm địa phương, đồng thời quảng bá hình ảnh cao nguyên đá Đồng Văn và thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng.