HLV Tan Cheng Hoe: Malaysia có thể ghi bàn ở sân Mỹ Đình

(VTC News) -

Sau trận Malaysia thua đội tuyển Việt Nam 0-2 trên sân nhà ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, HLV Tan Cheng Hoe vẫn tin các học trò còn cơ hội trong 90 phút lượt về trên sân Mỹ Đình, Hà Nội. Nhà cầm quân người Malaysia thừa nhận thử thách phía trước không dễ dàng với sức ép từ khán giả chủ nhà. Tuy nhiên, ông hy vọng Malaysia có thể ghi bàn để lấy lại sự tự tin.

ASEAN Cup 2026 Malaysia 0 - 2 Việt Nam KẾT THÚC Xuân Son 45+5’ Danish (PL) 86’ Thống kê trận đấu

“Đội tuyển Malaysia vẫn còn 90 phút nữa phía trước. Tất nhiên, Malaysia có thêm một khoảng thời gian hồi phục trong 3 ngày, phân tích những điểm yếu của mình và hồi phục tốt.

Chúng tôi biết không dễ để thi đấu ở Hà Nội, đặc biệt với sự ủng hộ của khán giả nhà và sân vận động có sức chứa tối đa. Loại áp lực này, bầu không khí này, tôi muốn các cầu thủ đến đó và tận hưởng trận đấu. Với những gì tốt nhất, có lẽ chúng tôi có thể ghi một bàn thắng và có được sự tự tin”, HLV Tan Cheng Hoe trả lời trong buổi họp báo sau trận đấu.

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe.

Tối 16/8, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 ngay tại Kuala Lumpur. Trong hiệp một, Nguyễn Xuân Son bay người đánh đầu từ đường tạt bóng của Trương Tiến Anh để ghi bàn mở tỷ số. Sang hiệp hai, tình huống Faris Danish phản lưới giúp đội tuyển Việt Nam nhân đôi cách biệt và có lợi thế trước trận lượt về.

HLV Tan Cheng Hoe không trách các học trò sau thất bại. Ông cho rằng những cầu thủ trẻ cần có thêm cơ hội trải nghiệm và những sai lầm trong các trận đấu quan trọng cũng mang lại bài học.

Video: Tổng hợp trận đấu Malaysia 0-2 Việt Nam.

“Tất nhiên, thi đấu một trận đấu quan trọng trong bầu không khí khó khăn, trước đối thủ mạnh hơn thực sự là một trải nghiệm tốt cho Faris. Với tư cách là huấn luyện viên, tôi luôn khích lệ cậu ấy rằng sai lầm là một phần của cuộc chơi, nhưng hãy tiếp tục thi đấu với những gì mình có, với khả năng của mình.

Ở những phút cuối, việc thiếu tập trung đôi khi xuất hiện trong cả hiệp một và hiệp hai, trong khi họ thực sự phải kiểm soát trận đấu. Vì vậy, thật không may với bàn thua thứ hai. Tôi biết tình huống này sẽ là một trải nghiệm tốt cho các cầu thủ trẻ. Đây là sự cọ xát và trải nghiệm tốt đối với họ khi thi đấu”, ông Tan Cheng Hoe nói thêm.

Nhà cầm quân người Malaysia vẫn đặt niềm tin vào các học trò và muốn toàn đội gác lại thất bại ở lượt đi để chuẩn bị cho trận lượt về tại sân Mỹ Đình. Theo lịch thi đấu bán kết ASEAN Cup 2026, trận tái đấu giữa 2 đội diễn ra vào tối 19/8.