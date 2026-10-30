Lào Cai hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng cho hộ dân di dời khỏi vùng thiên tai

(VTC News) -

Tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII thông qua Nghị quyết số 39 về chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí dân cư tại các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do và khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 25/10/2026.

Theo đó, chính sách áp dụng với các hộ gia đình, cá nhân được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí ổn định dân cư theo hình thức tái định cư tập trung, xen ghép hoặc ổn định tại chỗ.

Nhóm được ưu tiên gồm các hộ mất nhà ở, đất ở do sạt lở, sụt lún, lốc, lũ, lũ quét; người dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Bên cạnh đó, các hộ ở vùng đặc biệt khó khăn, thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt và hạ tầng thiết yếu; người tự nguyện đến vùng biên giới đất liền, người di cư tự do chưa ổn định cuộc sống và các hộ sinh sống hợp pháp trong rừng đặc dụng cần được sắp xếp lâu dài cũng thuộc diện xem xét hỗ trợ.

Người dân vùng cao Lào Cai thường xuyên bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Về mức hỗ trợ, đối với hình thức tái định cư tập trung, mỗi hộ được hỗ trợ 30 triệu đồng để vận chuyển nhà ở và tài sản đến địa điểm mới theo phương án đã được phê duyệt.

Với hình thức bố trí dân cư xen ghép, tổng kinh phí hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/hộ. Trong đó, mức hỗ trợ tạo mặt bằng xây dựng nhà ở không quá 30 triệu đồng; làm nhà tại nơi ở mới tối đa 60 triệu đồng và xây dựng nhà vệ sinh tối đa 5 triệu đồng. Trường hợp không có điều kiện xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, hộ dân còn có thể được hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng để tạo nguồn, dẫn hoặc chứa nước phục vụ sinh hoạt.

Đối với những hộ phải ổn định tại chỗ do địa phương không có quỹ đất xây dựng khu tái định cư, tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ. Khoản kinh phí này được sử dụng để sửa chữa, cải tạo, gia cố nhà ở, công trình phụ trợ và mua sắm vật dụng cần thiết phục vụ phòng, chống thiên tai.

Việc thực hiện chính sách phải bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt. Mỗi hộ chỉ được nhận hỗ trợ một lần đối với cùng nội dung. Nếu đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách từ các chương trình ngân sách nhà nước khác nhau về làm mới hoặc sửa chữa nhà ở, người dân được áp dụng chính sách có lợi nhất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Để triển khai nghị quyết, ngày 29/10/2026, tại Công văn số 11093, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương hướng dẫn thực hiện. Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai, bảo đảm chính sách được thực hiện đúng quy định.