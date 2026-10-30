Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 30/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tại phiên thảo luận sáng 29/10.

Từ 14h cùng ngày, Quốc hội bắt đầu phiên thảo luận về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Cùng với đó, các đại biểu thảo luận về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Quốc hội cũng thảo luận về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025; việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 66/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Trong quá trình thảo luận, các thành viên Chính phủ sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Theo chương trình dự kiến, sáng 31/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về các nội dung nêu trên.

Các phiên thảo luận chiều 30/10 và sáng 31/10 được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam để cử tri và Nhân dân theo dõi.

Báo cáo Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội tại phiên khai mạc kỳ họp sáng 17/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, năm 2026, kinh tế - xã hội trong nước vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện; dự kiến đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu đề ra.

Theo người đứng đầu Chính phủ, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước; GDP quý III tăng 9,95%, 9 tháng tăng 9,01%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới. Thu ngân sách Nhà nước cả năm ước đạt 3,06 triệu tỷ đồng, tăng 14%, trong khi đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí khoảng 360 nghìn tỷ đồng.

Trong 9 tháng, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11,21%, mức cao nhất từ năm 2015. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 30,4%, cả năm ước đạt 1.110 tỷ USD (lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1%. Giải ngân đầu tư công đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ gần 13% (tương đương 202 nghìn tỷ đồng).

Về phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, Thủ tướng cho biết cả nước hoàn thành thêm 395km đường bộ cao tốc, đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, khởi công đồng loạt 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, văn hóa, xã hội...

Thủ tướng nhấn mạnh, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân được cải thiện. Đáng chú ý, thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,06 triệu đồng, tăng gần 9,4%. Từ 1/7/2026, lương cơ sở tăng 8%, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%...

Cả nước hiện triển khai 907 dự án nhà ở xã hội, quy mô gần 858.500 căn, tổng mức đầu tư gần 793 nghìn tỷ đồng, trong đó hoàn thành 301 dự án, quy mô 201.500 căn, tổng mức đầu tư trên 186 nghìn tỷ đồng; trong thời gian 4 tháng đã khởi công 22 dự án nhà ở cho thuê với trên 33.400 căn hộ.

Chính phủ quyết liệt tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài, giải phóng nguồn lực cho phát triển. Đến hết tháng 9/2026, có 4.688 dự án đã được xử lý và có phương án xử lý (với tổng diện tích gần 196.000 ha, tổng mức đầu tư trên 3,2 triệu tỷ đồng).

Nêu rõ năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Thủ tướng cho biết sẽ tập trung phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

“Trong 45 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có: Tăng trưởng GDP phấn đấu từ 10% trở lên; Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%; GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD; Năng suất lao động xã hội bình quân tăng 8,6%; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1-1,5%”, Thủ tướng nói.