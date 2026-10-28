Tổng thống Zelensky đưa ra tuyên bố không ngờ tới trên chiến trường

(VTC News) -

Trong bài phát biểu qua video hàng đêm, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh vị thế trên chiến trường của Kiev đang mạnh nhất trong suốt thời gian diễn ra cuộc xung đột với Nga và có thể được củng cố hơn nữa với việc nhận thêm hệ thống phòng không từ đồng minh phương Tây.

Ông trích dẫn báo cáo của chỉ huy cấp cao và lần đầu tiên đề cập đến chiến dịch “Veles” sử dụng đường ống dẫn dầu ở phía Đông Bắc Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhắc đến chiến dịch không kích ở miền Đông Ukraine và chiến dịch “Vivaldi” xa hơn về phía Bắc, được thiết kế để ngăn chặn bước tiến của Nga ở những khu vực trọng yếu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Zelensky, chiến dịch Veles diễn ra gần thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkiv. Ukraine giành lại thành phố này vào cuối năm 2022 nhưng từ đó tới nay Kupiansk liên tục chịu sức ép từ Nga.

“Đây là chiến dịch mạnh, được lên kế hoạch kỹ lưỡng và dựa trên công nghệ. Người Nga tìm cách dùng các đường ống khí đốt ngầm để vượt qua vị trí của chúng tôi”, ông Zelensky cho hay.

Theo ông, binh sĩ Ukraine “dùng chính chiến thuật này để chống lại Nga” và “sử dụng hạ tầng ngầm chống lại đối phương với thành công phi thường”.

Hôm 22/10, Quân đoàn 2 Khartiia báo cáo binh sĩ Ukraine thâm nhập vào vị trí phía sau hậu phương của Nga gần Kupiansk thông qua một số đường ống dẫn khí ngầm trong chiến dịch Veles. “Quãng đường tiến quân dưới lòng đất là hơn 15km”, ông Zelensky thông tin.

Trước đó, nhóm theo dõi chiến sự DeepState của Ukraine cũng xác nhận quân Nga dùng đường ống khí đốt để vượt sông Oskil, đột nhập tuyến phòng thủ của Ukraine gần Kupiansk.

Veles là một trong 3 chiến dịch mà ông Zelensky đánh giá mang tính đột phá trên chiến trường trong năm nay. Hai chiến dịch khác là cuộc tấn công do Lực lượng Đột kích đường không (DSHV) và Quân đoàn 3 dẫn dắt.

Theo ông Volodymyr Zelensky, chiến dịch này giúp tiền tuyến của Ukraine hiện ở mức vững chắc nhất trong thời gian dài.

Về phía Nga, Moskva cho biết họ mong muốn có giải pháp tổng thể cho cuộc xung đột thay vì một lệnh ngừng bắn ngắn hạn, đồng thời tuyên bố tiếp tục chiến đấu để giành toàn bộ Donbas.

Đầu tháng này, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết lực lượng Nga giành quyền kiểm soát 92 khu dân cư của Ukraine kể từ đầu tháng 9, trong đó có thị trấn Dobropillia.