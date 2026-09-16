Lãnh đạo phường thông tin về vụ bữa ăn bán trú Trường THCS Hồ Văn Long

(VTC News) -

Liên quan đến phản ánh của phụ huynh về chất lượng bữa ăn bán trú tại Trường THCS Hồ Văn Long có nhiều vấn đề khiến phụ huynh lo lắng, theo ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch UBND phường Bình Tân (TP.HCM) đơn vị cung cấp suất ăn cũ đã chấm dứt việc cung cấp cho nhà trường. Đơn vị cung cấp mới đã được liên hệ và sẽ bắt đầu cung cấp suất ăn cho học sinh từ ngày mai.

Về tình hình phụ huynh tại Trường THCS Hồ Văn Long, đại diện phường cho biết hiện cơ bản đã ổn định. Theo địa phương, các phản ánh trước đó chủ yếu xuất phát từ một số phụ huynh và thông tin ban đầu chưa đầy đủ. Phường đang chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp, rà soát và kiểm tra kỹ để kịp thời chấn chỉnh nếu có vấn đề phát sinh.

Trường THCS Hồ Văn Long (phường Bình Tân, TP.HCM).

Ông Sử cho biết trong quá trình xử lý vụ việc, địa phương cũng đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm và đề nghị phối hợp kiểm tra, rà soát các đơn vị trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm được địa phương xây dựng hằng năm.

Tuy nhiên, do năm học mới vừa bắt đầu, các trường đang trong quá trình ổn định tổ chức, sắp xếp lớp học và nhiều hoạt động đầu năm nên kế hoạch kiểm tra, phối hợp với các đơn vị chức năng dự kiến được triển khai trong khoảng một đến hai tuần tới.

Mục đích của việc kiểm tra, giám sát là kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị cung cấp suất ăn nếu phát hiện vấn đề, qua đó bảo đảm học sinh được sử dụng thực phẩm an toàn, chất lượng.

Đại diện phường cho rằng hiện các hoạt động của Trường THCS Hồ Văn Long đã trở lại ổn định, địa phương tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, giám sát công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Trước đó, theo phản ánh của một số phụ huynh, trong những ngày đầu năm học 2026-2027, chất lượng bữa ăn bán trú tại Trường THCS Hồ Văn Long có nhiều vấn đề khiến phụ huynh lo lắng.

Cụ thể, ngày 7/9, học sinh cho biết khẩu phần cơm ít, không đủ no; món canh có dấu hiệu chua, bất thường. Sau bữa ăn, một số em xuất hiện biểu hiện dị ứng, nổi mẩn đỏ trên da.

Đến ngày 8/9, món thịt kho trứng được cho là có mùi hôi, phần thịt còn màu đỏ; trứng cút có vị chua. Món canh tiếp tục bị phản ánh có mùi, vị chua thiu.

Ngày 11/9, món cá chiên được phản ánh quá mặn và cứng, khiến học sinh khó sử dụng. Gần nhất, ngày 14/9, phụ huynh tiếp tục nhận được phản ánh về món gà có phần thịt còn dính máu.