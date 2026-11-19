(VTC News) -

Cuộc gặp ba bên lịch sử Mỹ-Nga-Trung

Bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc, đây là lần đầu tiên lãnh đạo ba cường quốc Mỹ, Nga và Trung Quốc tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh ba bên, tập trung thảo luận các vấn đề quốc tế và khu vực.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington đang thay đổi hướng tiếp cận trong chính sách đối ngoại, nhấn mạnh vai trò của đối thoại trực tiếp với các quốc gia có quan điểm và lợi ích khác biệt.

Lãnh đạo Mỹ, Nga, Trung Quốc gặp mặt lịch sử.

Theo ông Trump, Mỹ, Nga và Trung Quốc có trách nhiệm đặc biệt trong việc duy trì đối thoại cởi mở, tôn trọng lẫn nhau và mang tính xây dựng, không chỉ vì lợi ích của người dân ba nước mà còn vì hòa bình và ổn định toàn cầu.

Ông Trump cho rằng những bất đồng không thể được giải quyết nếu các nhà lãnh đạo từ chối đối thoại hoặc bỏ qua cơ hội tiếp xúc trực tiếp. Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ tin tưởng cách tiếp cận này có thể mang lại những kết quả tích cực trong quan hệ giữa Washington với Moscow và Bắc Kinh.

Một trong những nội dung trọng tâm được đề cập tại cuộc gặp là vấn đề giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Tổng thống Trump kêu gọi Nga và Trung Quốc phối hợp ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời thừa nhận việc một quốc gia đã sở hữu loại vũ khí này từ bỏ chúng là nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Ông cũng tái khẳng định Mỹ sẽ làm mọi điều cần thiết để ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Cuộc gặp ba bên lịch sử Mỹ-Nga-Trung

Về vấn đề này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh vũ khí hạt nhân cần được cấm toàn diện và phá hủy triệt để, hướng tới xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định chiến tranh hạt nhân không thể giành chiến thắng và không bao giờ được phép xảy ra, đồng thời kêu gọi các bên nỗ lực tối đa để ngăn chặn nguy cơ này.

Chủ tịch Trung Quốc cũng cho rằng Mỹ, Nga và Trung Quốc cần đi đầu trong hợp tác ứng phó với các mối đe dọa toàn cầu, thúc đẩy hòa bình và đóng góp cho sự phát triển của nhân loại.

Đối với cuộc xung đột tại Ukraine, Tổng thống Trump bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được giải pháp hòa bình trong thời gian tới. Ông cho biết tin rằng Tổng thống Putin và các bên liên quan đều mong muốn cuộc xung đột sớm kết thúc.

Trước đó, trong cuộc gặp song phương với ông Trump, Tổng thống Putin cũng đã dành sự quan tâm đáng kể để trao đổi về vấn đề Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Mỹ, Nga và Trung Quốc cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình toàn cầu và củng cố hệ thống luật pháp quốc tế.

Ông cho rằng ba nước có nhiều lợi ích chung trong giải quyết các xung đột khu vực, trong đó có xung đột giữa Nga và Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga đề xuất chương trình nghị sự của cuộc gặp ba bên tập trung vào quan hệ quốc tế, các vấn đề khu vực và an ninh năng lượng.

Cuộc gặp ba bên đã bước sang giờ thảo luận thứ hai trước khi các nhà lãnh đạo tiến hành trao đổi kín. Phái đoàn Nga tham dự hội đàm có Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Trợ lý Tổng thống về chính sách đối ngoại Yury Ushakov và Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev.

Dù kỳ vọng về những đột phá lớn tại cuộc gặp còn hạn chế, Tổng thống Trump cho rằng các bên vẫn có thể đạt được những kết quả cụ thể thông qua đối thoại và hợp tác. Cuộc gặp được đánh giá là diễn biến đáng chú ý trong quan hệ quốc tế, khi lãnh đạo ba cường quốc cùng trao đổi trực tiếp về những vấn đề có ảnh hưởng sâu rộng tới hòa bình, an ninh và ổn định toàn cầu.