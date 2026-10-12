Làm rõ vụ thu 3 triệu đồng/lớp chuyển vào tài khoản cá nhân làm 'quỹ trường'

(VTC News) -

Ngày 12/10, lãnh đạo UBND phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) thông tin, địa phương nhận được phản ánh từ Ban đại diện cha mẹ học sinh nhiều lớp thuộc Trường THCS Nguyễn Du chuyển khoản 3 triệu đồng/lớp vào tài khoản ngân hàng cá nhân với nội dung “nộp quỹ trường”.

Địa phương đưa ra các chỉ đạo cụ thể để làm rõ thực hư và tính xác thực của vụ việc trên và xử lý nghiêm theo quy định nếu có sai phạm tại Trường THCS Nguyễn Du.

Trường THCS Nguyễn Du và số tiền 3 triệu đồng mà Ban đại diện cha mẹ học sinh đóng để làm “quỹ trường”.

Theo phản ánh của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhiều lớp thuộc Trường THCS Nguyễn Du, từ đầu tháng 10, họ đóng 3 triệu đồng/lớp. Ngoài ra, số tiền trên lại được chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân của bà N.T.L.G. với nội dung “nộp quỹ trường”.

Theo quy định mức đóng góp đầu năm, mỗi phụ huynh nộp 300.000 - 500.000 đồng vào quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa, văn hóa, văn nghệ của học sinh. Tuy nhiên, ban đại diện cha mẹ học sinh lớp lại trích 3 triệu đồng để nộp quỹ trường và tình trạng trích quỹ lớp đóng về trường với số tiền hơn 2 triệu đồng/năm cũng diễn ra trong những năm trước.

Từ những vấn đề trên, Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THCS Nguyễn Du cho biết, phụ huynh mong muốn làm rõ mục đích sử dụng số tiền này và đặt câu hỏi về tính hợp lệ của khoản thu, trong khi nhà trường đã có nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Ông Bùi Hữu Nghĩa, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du khẳng định, số tiền các lớp đóng vào gọi là “Quỹ hội phụ huynh của trường” chứ không phải quỹ trường hay do nhà trường tổ chức.

Nhiều năm qua, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường vận động lập quỹ để chi cho các phong trào chung (ngoại khóa, lễ hội, đưa học sinh đi thi...) do nguồn kinh phí chi thường xuyên của trường hạn chế, khó xoay xở kịp thời với các tình huống phát sinh đột xuất.

“Mức vận động những năm trước bình quân 2 đến 3,5 triệu đồng/lớp, tùy theo mức độ khá giả của phụ huynh lớp đó trên tinh thần tự nguyện. Đến thời điểm hiện tại sau phản ánh của phụ huynh, nhà trường nắm được việc thu 3 triệu đồng/lớp và ghi nhận có 18 lớp chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Phó Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Trường sẽ làm rõ tính phù hợp của các khoản thu này”, ông Nghĩa cho biết.

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du cũng cho rằng, Thông tư 55 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng chưa nêu rõ các khoản được phép thu. Thông tư 81 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có hiệu lực từ ngày 15/11, quy định ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản tiền nêu trên.

Theo UBND phường Diên Hồng, về nguyên tắc thu chi, việc vận động kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải đảm bảo tính tự nguyện, dựa trên sự bàn bạc, thống nhất, không được cào bằng. Mọi khoản thu phải gắn với hoạt động cụ thể, có kế hoạch trước và công khai, minh bạch.

Phường này cũng đang yêu cầu Trường THCS Nguyễn Du báo cáo, làm rõ cách thức vận động, tính tự nguyện và mục đích sử dụng số tiền đã thu, bởi các hoạt động chung và chương trình ngoại khóa phần lớn đã được phân bổ ngân sách.