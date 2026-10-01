Ban phụ huynh không được thu quỹ từ 15/11, hoạt động của lớp tổ chức thế nào?

Nhiều năm qua, kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh (hội phụ huynh) được hình thành từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

Hội trưởng hội phụ huynh sẽ phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp để dự kiến kế hoạch chi tiêu và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể các thành viên thống nhất.

Việc thu, chi nguồn kinh phí này phải công khai, dân chủ; sau khi chi tiêu phải báo cáo tại các cuộc họp phụ huynh và không quy định mức ủng hộ bình quân.

Tuy nhiên, kể từ ngày 15/11, Thông tư ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh quy định hội phụ huynh sẽ không còn được đứng ra thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ, cũng không ấn định mức hỗ trợ bình quân, tối thiểu.

Trường hợp cần hỗ trợ để thực hiện hoạt động cụ thể, hội phụ huynh công khai mục đích, nội dung hoạt động, nhu cầu hỗ trợ và phương thức thực hiện.

Cha mẹ học sinh tự nguyện hỗ trợ bằng hình thức cung cấp trực tiếp hàng hóa, dịch vụ cần thiết cho hoạt động hoặc thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ, thay vì đưa tiền cho hội phụ huynh. Hàng hóa, dịch vụ được hỗ trợ cũng phải phù hợp với mục đích, nội dung hoạt động.

Nếu mức hỗ trợ thực tế vẫn không đáp ứng nhu cầu của hoạt động, hội phụ huynh phải điều chỉnh nội dung, quy mô hoặc phương thức tổ chức phù hợp, không được yêu cầu cha mẹ học sinh bổ sung phần còn thiếu.

Phụ huynh tham gia các hoạt động tại trường, lớp của con. (Ảnh: MOET)

Bên cạnh đó, Thông tư mới cũng bổ sung, cụ thể hơn một số nội dung hội phụ huynh không được đề nghị hoặc sử dụng nguồn hỗ trợ để chi.

Hội phụ huynh không được sử dụng nguồn hỗ trợ phục vụ cho mục đích xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, lắp đặt, bảo dưỡng trang thiết bị, đồ dùng của trường lớp hay các dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên của trường như bảo vệ, vệ sinh, trông xe… Hội phụ huynh cũng không được dùng nguồn hỗ trợ để chi trả thù lao, tiền công, tiền thưởng, quà tặng hoặc các khoản hỗ trợ khác cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục.

Liên quan đến những thay đổi về hoạt động của hội phụ huynh, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng theo quy định mới phụ huynh vẫn có quyền đề xuất, đồng hành và hỗ trợ trường lớp. Điểm khác là, mọi khoản hỗ trợ sẽ bằng hiện vật, dịch vụ hoặc bằng tiền và được thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Như vậy, hội phụ huynh không còn phải đứng ra trực tiếp thu, quản lý tiền. Điều này sẽ đưa tổ chức trở về đúng vai trò đại diện, giám sát và đồng hành với nhà trường.

“Như vậy, quyền đại diện, giám sát của phụ huynh tăng lên, trong khi việc tiếp nhận và quản lý kinh phí được thực hiện theo quy trình minh bạch, có trách nhiệm giải trình. Điều này sẽ góp phần hạn chế lạm thu nhưng vẫn duy trì sự gắn kết cần thiết giữa gia đình và nhà trường”, bà Nga nói.