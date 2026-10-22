Kỷ lục gia thế giới người Ấn Độ bị đuổi khỏi Asian Para Games vì quấy rối phụ nữ

Vụ bê bối bùng phát khi Mohammad Shams Alam Sheikh, kình ngư 40 tuổi và từng giữ vị trí số một thế giới ở các cự ly bơi khuyết tật, bị cảnh sát sở tại bắt giữ khẩn cấp vì cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến quấy rối và cố ý xâm hại tình dục. Theo tờ The Times of India, vụ việc xảy ra ở nơi đóng quân của đội tuyển bơi lội Ấn Độ. Nạn nhân là một nữ nhân viên dọn phòng người địa phương.

Trong lúc cô đang làm nhiệm vụ dọn dẹp, Alam Sheikh đã có những hành vi đụng chạm thân thể khiếm nhã, đưa ra các cử chỉ khiêu dâm và cố tình tấn công tình dục. Nạn nhân hoảng loạn chạy thoát ra ngoài để báo cáo vụ việc cho cấp quản lý. Ngay sau đó, cảnh sát Nagoya đã phối hợp với ban quản lý khách sạn tiếp cận hiện trường và áp giải Alam Sheikh về đồn điều tra.

Alam Sheikh từng giành nhiều danh hiệu và phá kỷ lục dành cho các VĐV bơi khuyết tật.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ bê bối, BTC giải đã trực tiếp làm việc với Trưởng đoàn Ấn Độ. Phía Ấn Độ buộc phải gửi thư xin lỗi chính thức bằng văn bản tới nữ nạn nhân và ban quản lý khách sạn để xoa dịu căng thẳng, đồng thời cam kết lập tức đưa vận động viên này rời khỏi Nhật Bản nhằm tránh việc bị truy tố hình sự tại tòa án địa phương.

Sau khi hoàn tất cam kết và viết bản kiểm điểm, Alam Sheikh được chuyển tạm sang một khách sạn khác trước khi bị trục xuất trên chuyến bay sớm nhất rời Nagoya. Anh chính thức bỏ lỡ toàn bộ lịch trình thi đấu.

Vụ việc không chỉ làm hoen ố hình ảnh đoàn thể thao mà còn gây ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý toàn đội. Một quan chức cấp cao của Ấn Độ giấu tên chia sẻ rằng đoàn cảm thấy “bức xúc và xấu hổ tột cùng”. Ông nhấn mạnh rằng hành động của Alam Sheikh là “đáng lên án, không thể dung thứ” vì nó làm hoen ố danh dự quốc gia trên đấu trường quốc tế.

Alam Sheikh đang đối diện với một tương lai tăm tối khi về Ấn Độ. Dù từng sở hữu bảng thành tích ấn tượng như cựu kỷ lục gia châu Á, quán quân giải vô địch thế giới và từng đứng số một thế giới song tương lai thi đấu của kình ngư này coi như đã chấm dứt. Ủy ban Paralympic Ấn Độ (PCI) cùng trưởng đoàn đã thống nhất đề xuất mức phạt cao nhất: Cấm thi đấu suốt đời đối với Sheikh ngay khi trở về, đồng thời gửi báo cáo kiến nghị Bộ Thể thao xử lý nghiêm.

Đáng chú ý, đây không phải sự cố cá biệt của thể thao Ấn Độ tại Nagoya đợt này. Cách đó không lâu, một quan chức môn khúc côn cầu người Ấn Độ, ông Gurind Singh Sanga, cũng đã bị trục xuất vì hành vi quấy rối tình dục tương tự, để lại vết đen đáng quên cho nền thể thao nước này tại ngày hội châu lục.