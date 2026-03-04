Kết quả Nữ Việt Nam vs Ấn Độ: Vạn Sự toả sáng, thắng kịch tính phút 90+4

(VTC News) -

Việt Nam 2-1 Ấn Độ Vạn Sự 31' 52' Nongrum Vạn Sự 90+4'

Tối 4/3, đội tuyển nữ Việt Nam đấu với Ấn Độ ở vòng bảng giải Asian Cup nữ 2026 (AFC Women's Asian Cup). Cú đúp bàn thắng của Ngân Thị Vạn Sự giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng đầy khó khăn.

Trước đối thủ được xem là vừa sức, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung thi đấu tự tin và nhanh chóng kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, Huỳnh Như và đồng đội có nhiều pha xử lý chưa tốt, khiến các tình huống tấn công bị bẻ gãy dễ dàng.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên đến với đội tuyển nữ Việt Nam ở phút 14. Từ nỗ lực giành bóng của Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy tung cú sút xa rất đẹp mắt đưa bóng dội xà. Pha bóng nay như một lời cảnh tỉnh đến hàng thủ của Ấn Độ và họ đã chơi tập trung hơn rất nhiều.

Ngân Thị Vạn Sự ghi bàn cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Dù vậy, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tìm được bàn thắng. Phút 31, Vạn Sự mở tỷ số bằng cú sút đẹp mắt vào góc xa. Bích Thùy và Huỳnh Như cũng có những cơ hội đáng chú ý nhưng không thể tận dụng.

Bước sang hiệp 2, người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối với sự tác động của VAR. Từ đường chuyền ấn tượng của Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Thanh Nhã dứt điểm hụt, sau đó Thái Thị Thảo đưa bóng vào lưới đội tuyển nữ Ấn Độ. Đáng tiếc, trọng tài xác định bóng chạm tay Thanh Nhã và huỷ bàn thắng.

Chỉ 4 phút sau, từ pha bóng bất cẩn của đội tuyển Việt Nam, Sanfida Nongrum thoát xuống đối mặt với Trần Thị Kim Thanh. Cô tung ra cú sút đủ hiểm hóc để gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển nữ Ấn Độ dù thủ môn Việt Nam chạm được bóng.

Bàn thua này ảnh hưởng đáng kể đến cục diện trận đấu. Đội tuyển nữ Việt Nam để mất thế trận trong khoảng 20 phút tiếp theo. Các học trò của HLV Mai Đức Chung cố gắng đẩy cao đội hình nhưng bế tắc.

Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ hai, đội tuyển Việt Nam thành công trong thời gian bù giờ. Cù Thị Huỳnh Như tung ra đường chuyền dài vượt tuyến rất hay. Vũ Thị Hoa nhận bóng và căng ngang để Vạn Sự dứt điểm nâng tỉ số lên 2-1.

Đây cũng là bàn thắng quyết định giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Ấn Độ.

Đội hình Việt Nam vs Ấn Độ

Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh (14), Huỳnh Như (9), Thái Thị Thảo (11), Lê Thị Diễm My (13), Trần Thị Duyên (15), Dương Thị Vân (16), Trần Thị Thu Thảo (17), Cù Thị Huỳnh Như (18), Nguyễn Thị Thamh Nhã (19), Ngân Thị Vạn Sự (21), Nguyễn Thị Bích Thùy (23).

Ấn Độ: Panthoi Chanu (1), Sweety Nganbam (2) ,Shilky Hemam (4), Sangita Basfore (6), Soumya Guguloth (7), Sanju (8), Pyari Xaxa (10), Grace Dangmei (1!), Nirmala Devi (14), Martina Thokchom (15), Manisha (16).