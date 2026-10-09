Nhận nhà ngay, về ở sớm, hưởng 'đặc quyền tỷ phú' tại Vinhomes Royal Island

(VTC News) -

Dọn về đô thị đảo trước 30/6/2027, cư dân có thể kích hoạt loạt quyền lợi “khủng” từ Vinmec, VinWonders, Học viện Ngựa, Royal Marina, mở ra phong cách sống đậm chất tỷ phú trên đảo Vũ Yên.

Đô thị đã vận hành, nhận nhà ngay, bắt đầu cuộc sống ngay

Với người mua bất động sản, thời điểm có thể chuyển nhà là một phần quan trọng của quyết định. Một căn nhà sẵn sàng sử dụng giúp người mua chủ động sắp xếp công việc, việc học của con và sinh hoạt gia đình. Với người mua phục vụ kinh doanh, khả năng đưa mặt bằng vào khai thác sớm giúp dòng vốn có thể sinh sôi ngay thay vì chờ đô thị hình thành.

Tại trung tâm mới Vũ Yên của Hải Phòng, đại đô thị Vinhomes Royal Island quy mô 877 ha đã đi vào vận hành mang tới lời giải cho bài toán nhận nhà ngay, bắt đầu cuộc sống ngay.

Hiện, đô thị đảo đã đón khoảng 2.500 cư dân về sinh sống, tạo nên một cộng đồng văn minh, cùng chung chuẩn sống. Dự kiến đến cuối năm 2026, quy mô dân số trên đảo sẽ tăng lên gần 7.000 người. Mỗi gia đình chuyển đến còn mang theo những nhu cầu lặp lại, từ ăn uống, mua sắm đến chăm sóc sức khỏe và vui chơi giải trí. Đây là lớp nhu cầu quan trọng vì gắn với nhịp sống thường ngày, tạo cơ sở cho dịch vụ phát triển đều đặn.

Đến cuối năm 2026, cộng đồng cư dân tại Vinhomes Royal Island dự kiến đạt 7.000 người, tạo nhịp sống đô thị sôi động trên đảo Vũ Yên.

Với người mua phục vụ kinh doanh, lợi thế đô thị đã vận hành, tài sản sẵn sàng bàn giao đồng nghĩa mặt bằng có thể sớm được đưa vào khai thác, trong bối cảnh khu đô thị đã có cư dân và lượng khách đến trải nghiệm. Khi thời gian chờ được chuyển thành thời gian sử dụng, tài sản có thêm cơ hội tạo ra giá trị thực tế sớm hơn.

Sức hút của Vinhomes Royal Island với các nhà đầu tư còn đến từ lượng người đổ về đô thị đảo mỗi ngày. Trung bình, Vũ Yên đón 20.000-30.000 lượt khách đến vui chơi, mua sắm và trải nghiệm dịch vụ mỗi ngày. Vào các dịp lễ hội, con số có thể đạt 80.000-100.000 lượt/ngày, tạo nhu cầu tiêu dùng bùng nổ.

Hai dòng người tạo nên hai nhóm nhu cầu bổ trợ. Cư dân cần những dịch vụ ổn định, lặp lại hằng ngày; khách vui chơi tìm kiếm dịch vụ ẩm thực, mua sắm, giải trí và trải nghiệm.

Phố đi bộ ven sông dài 2,5 km tạo không gian kết nối cư dân với dòng khách đến vui chơi, mua sắm và trải nghiệm tại Vũ Yên.

Với giới thành đạt, chuyên gia cao cấp đang tìm chốn an cư và nhà đầu tư đang cân nhắc mặt bằng kinh doanh, sự hiện hữu của cộng đồng tinh hoa và dòng khách quy mô lớn giúp quyết định sở hữu diễn ra nhanh hơn, có nền tảng vững chắc hơn. Đây cũng là lợi thế của một đại đô thị đã vận hành như Vinhomes Royal Island so với các dự án vẫn nằm trên quy hoạch.

Về ở sớm, kích hoạt combo đặc quyền tỷ phú và loạt ưu đãi “nặng tay”

Trong bối cảnh Vinhomes Royal Island đang hình thành cộng đồng mới, chính sách “Về ở sớm - Hưởng trọn cả hệ đặc quyền tỷ phú” mà Vinhomes vừa triển khai tạo thêm lý do để khách hàng chuyển từ sở hữu sang sử dụng tài sản. Cụ thể, khách hàng đủ điều kiện về ở trước ngày 30/6/2027 có thể kích hoạt chuỗi quyền lợi trải rộng từ chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí đến những trải nghiệm mang tính biểu tượng của phong cách sống thượng lưu.

Về ở sớm trước 30/6/2027, cư dân Vinhomes Royal Island nhận “cơn mưa” ưu đãi từ hệ sinh thái Vingroup.

Tại Phòng khám quốc tế Vinmec Vũ Yên, cư dân được miễn phí khám không giới hạn, giảm 10% chi phí xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, giảm 50% phí cấp cứu từ Vũ Yên đến Vinmec Hải Phòng, đồng thời được tham gia miễn phí các chương trình giáo dục, tư vấn và sàng lọc sức khỏe cộng đồng. Quyền lợi có thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện tham gia và không muộn hơn 30/6/2028.

Với các gia đình có người cao tuổi, nhóm quyền lợi này gắn trực tiếp với nhu cầu thiết yếu, góp phần giảm những hành trình không cần thiết và tạo thêm sự chủ động khi tổ chức cuộc sống tại nơi ở mới.

Ở nhóm trải nghiệm, VinWonders Vũ Yên mang đến chính sách kéo dài 3 năm. Trong đó, năm đầu miễn phí cho 4 người mỗi villa, năm thứ 2 giảm 70% giá vé và năm thứ 3 giảm 50%. Cùng với hệ thống 31 công viên nội khu rộng gần 18 ha, các lựa chọn vui chơi, vận động và thư giãn được đưa gần hơn vào nhịp sống thường nhật.

Học viện Ngựa là một điểm nhấn khác của chương trình. Cư dân đủ điều kiện được cấp thẻ Loyalty Membership thời hạn 1 năm, miễn phí cho 4 người mỗi villa, với quyền lợi lên tới 24 buổi/villa. Từ người thứ 5, mức phí là 20 triệu đồng/người/10 buổi.

Gia chủ có nhu cầu sở hữu ngựa còn được hưởng mức giảm 60% giá mua ngựa, chi phí chuồng và gói chăm sóc theo chính sách.

Học viện cưỡi ngựa Hoàng gia đưa môn thể thao quý tộc đến với cư dân Vinhomes Royal Island.

Trên mặt nước, Royal Marina mang đến dạ tiệc du thuyền định kỳ 3 tháng một lần, kết hợp ẩm thực, âm nhạc và pháo hoa. Quyền lợi miễn phí áp dụng cho 4 người mỗi villa; từ người thứ 5, mức phí là 10 triệu đồng/người.

Với người mua nhà để ở, giá trị của một tài sản không dừng ở diện tích, vị trí hay thiết kế. Giá trị còn nằm ở việc gia đình có thể bắt đầu sử dụng những gì xung quanh từ thời điểm nào.

Tại Vinhomes Royal Island, nhận nhà ở ngay, gia nhập một cộng đồng tinh hoa đang hình thành và kích hoạt sớm hệ đặc quyền thượng lưu tạo thành một chuỗi giá trị liền mạch. Cư dân đến ở tạo nhu cầu, dòng khách bổ sung sức hút thương mại, còn hệ sinh thái vận hành mở thêm lý do để người mua chuyển từ “sở hữu” sang “sống” tại Vũ Yên.