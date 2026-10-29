Vinhomes Royal Island 'đại thắng' tại PropertyGuru Awards 2026

(VTC News) -

Thành tích này cho thấy hiệu quả của sự kết hợp giữa kinh nghiệm từ nhà phát triển bất động sản Nhật Bản và năng lực kiến tạo đại đô thị của Vinhomes.

Hai năm liên tiếp được vinh danh, khẳng định chiều sâu hợp tác quốc tế

Tại lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards lần thứ 12, Nomura Real Estate Việt Nam (NREV) được xướng tên ở bốn hạng mục, tiếp nối thành tích ấn tượng của doanh nghiệp tại giải thưởng năm 2025.

Đáng chú ý, NREV lần thứ hai liên tiếp nhận danh hiệu “Nhà phát triển đối tác quốc tế xuất sắc nhất”. Hai phân khu thuộc Vinhomes Royal Island do NREV và Vinhomes hợp tác cũng giành ba giải thưởng, trong đó Isla Bella lập cú đúp “Dự án nhà ở hoàn thiện xuất sắc nhất” và “Dự án nhà ở đa thế hệ xuất sắc nhất”. The Tropic được vinh danh “Dự án nhà ở ven mặt nước xuất sắc nhất”.

Sau dấu ấn của The Komorebi và The Miyabi năm 2025, loạt giải thưởng mới tiếp tục khẳng định hiệu quả hợp tác giữa NREV và Vinhomes trong phát triển các khu nhà ở mang phong cách quốc tế tại đại đô thị Vũ Yên.

Giải thưởng “Nhà phát triển đối tác quốc tế xuất sắc nhất” năm thứ hai liên tiếp đánh dấu bước tiến cũng như năng lực đồng hành lâu dài của NREV tại Việt Nam.

Là thành viên của Tập đoàn Nomura Real Estate Holdings (Nhật Bản), NREV mang đến kinh nghiệm phát triển bất động sản cùng cách tiếp cận đề cao chất lượng, tính kỷ luật và trách nhiệm với từng cam kết. Trong khi đó, sự đồng hành cùng Vinhomes tạo điều kiện để NREV đưa triết lý phát triển ấy vào những sản phẩm cụ thể tại Vinhomes Royal Island.

Đặc biệt, việc các phân khu được ghi nhận ở những hạng mục về chất lượng hoàn thiện, không gian đa thế hệ và nhà ở ven mặt nước cho thấy những giá trị hợp tác đang dần được cụ thể hóa bằng sản phẩm.

Isla Bella: Chất lượng hiện hữu, vun đắp tổ ấm nhiều thế hệ

Cú đúp giải thưởng của Isla Bella phản ánh chất lượng của một dự án đã hoàn thiện và khả năng nuôi dưỡng đời sống gia đình qua nhiều thế hệ.

Với danh hiệu “Dự án nhà ở hoàn thiện xuất sắc nhất”, Isla Bella ghi dấu bằng sự hiện hữu của ý tưởng kiến tạo. Cảm hứng Địa Trung Hải được thể hiện qua mái ngói terracotta, những đường vòm mềm mại và tinh thần Artisan đề cao vẻ đẹp của chi tiết. Khi kết hợp cùng cảnh quan mặt nước và không gian thoáng mở, kiến trúc tạo nên một diện mạo vừa giàu tính thẩm mỹ, vừa gần gũi với đời sống.

Mật độ xây dựng chỉ 14,2% dành nhiều dư địa cho cảnh quan và khoảng mở. Giá trị của quy hoạch này được cảm nhận trong nhịp sống thường ngày, từ những khoảng nhìn rộng, lối dạo thư thái đến cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên ngay gần nhà. Vẻ đẹp của Isla Bella vì thế được tạo nên từ cả công trình lẫn không gian bao quanh công trình.

Trong khi đó, danh hiệu “Dự án nhà ở đa thế hệ xuất sắc nhất” làm nổi bật chiều sâu công năng của phân khu. Các sản phẩm biệt thự và shophouse bốn tầng mang đến không gian rộng rãi, tạo điều kiện tổ chức khu vực sinh hoạt chung và riêng phù hợp với từng gia đình. Ông bà, cha mẹ và con trẻ có thể duy trì sự gần gũi, đồng thời có khoảng riêng cần thiết cho nghỉ ngơi, học tập và làm việc.

Isla Bella nuôi dưỡng đời sống gia đình qua nhiều thế hệ

Trải nghiệm đa thế hệ tiếp tục được mở rộng ra bên ngoài ngôi nhà. Không gian Lagoon nước mặn và bãi cát trắng phía sau nhà mở thêm lựa chọn thư giãn, dạo bộ và vui chơi cho các thành viên. Năm công viên chủ đề Azura, Solana, Fiori, Serene và Lumina bổ sung những điểm đến cho vận động, nghỉ ngơi và gặp gỡ cộng đồng.

Chính sự kết nối giữa ngôi nhà và cảnh quan đã giúp Isla Bella nuôi dưỡng những khoảnh khắc gia đình giản dị, mang tới khả năng dung hòa nhu cầu của nhiều thế hệ. Đây cũng là dấu ấn đặc biệt của Isla Bella tại giải thưởng năm nay.

The Tropic khơi mở nghệ thuật sống nghỉ dưỡng bên mặt nước.

Nếu Isla Bella nổi bật với vẻ đẹp Địa Trung Hải và chiều sâu gắn kết gia đình, The Tropic thể hiện một sắc thái khác trong năng lực phát triển của NREV, đó là kiến tạo phong cách sống nhiệt đới hiện đại gắn liền với lợi thế mặt nước.

Được vinh danh ở hạng mục “Dự án nhà ở ven mặt nước xuất sắc nhất”, The Tropic khai thác địa thế đảo Vũ Yên để hình thành không gian sống khoáng đạt. Phong cách Modern Tropical kết nối kiến trúc phóng khoáng với cây xanh, ánh sáng và cảnh quan ven nước, mang tinh thần nghỉ dưỡng vào nhịp sinh hoạt thường ngày.

The Tropic kiến tạo phong cách sống nhiệt đới hiện đại gắn liền với lợi thế mặt nước.

Mặt nước giữ vai trò trung tâm trong trải nghiệm ấy. Những khoảng nhìn rộng mở, cảnh quan sinh thái ven vịnh và hệ tiện ích mang tinh thần resort tạo điều kiện để cư dân chủ động dành thời gian cho nghỉ ngơi, vận động và tái tạo năng lượng.

Tại The Tropic, ngôi nhà ven nước được định hình như một chốn trở về thư thái. Cảm giác nghỉ dưỡng đến từ sự kết nối xuyên suốt giữa không gian bên trong, cảnh quan bên ngoài và những hoạt động cư dân có thể tận hưởng mỗi ngày.

Bốn giải thưởng tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026 làm nổi bật dấu ấn của một mối quan hệ hợp tác được bồi đắp qua từng công trình và từng trải nghiệm sống của cư dân. Khi kiến trúc trở thành tổ ấm, cảnh quan trở thành nơi gắn kết và chất lượng được cảm nhận mỗi ngày, những giải thưởng hôm nay có thêm nền tảng để chuyển hóa thành niềm tin lâu dài.