Xem clip cậu bé được cứu mạng trước mũi ô tô, dân mạng cảnh báo điểm mù xe tải

(VTC News) -

Clip nhân viên gác chắn tàu kịp thời ngăn cản em học sinh lao vào điểm mù xe container. (Nguồn: Otofun)

Một tình huống giao thông nguy hiểm đang được chia sẻ trên mạng xã hội: Nhân viên gác chắn tàu tại Đà Nẵng kịp thời lao ra ngăn em học sinh đi xe máy điện tiến vào điểm mù ngay trước đầu xe container đang di chuyển. Chỉ cần chậm vài giây hoặc nếu nhân viên này sớm không phát hiện tình huống để can thiệp, hậu quả có thể đã rất nghiêm trọng.

Theo clip được đăng tải, nam sinh lái xe điện qua khu vực giao cắt với đường sắt, nơi có xe container đang di chuyển. Thay vì dừng lại quan sát, em tiếp tục chạy xe nhanh, dường như không nhận ra mình đang lọt vào điểm mù của chiếc ô tô tải cỡ lớn.

Phát hiện tình huống nguy hiểm, nhân viên chắn tàu lập tức chạy tới, dùng tay ra hiệu và cản em học sinh lại. Tuy nhiên, cậu bé vẫn cố gắng đi tiếp, người chắn tàu phải dùng dùi cui chặn xe lại hoàn toàn. Hành động dứt khoát này giúp em tránh được tình huống va chạm nguy hiểm.

Trên mạng xã hội, bên cạnh vô số lời khen phản xạ nhanh nhạy và tinh thần trách nhiệm của nhân viên đường sắt, cộng đồng mạng còn bày tỏ nỗi sợ hãi đến thót tim khi xem khoảnh khắc em học sinh đi xe điện tiến sát ô tô tải mà không nhận thức được nguy hiểm đang cận kề.

“Thật sự phải dành lời khen cho chú nhân viên chắn tàu. Tình huống xảy ra rất nhanh, chỉ cần chậm một chút thôi là có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng”; “Không phải ai cũng đủ nhanh nhạy để nhận ra nguy hiểm và lập tức lao ra can thiệp như vậy. Đúng là một hành động nhỏ nhưng có thể cứu cả một mạng người”.

“Xem clip mà tôi nổi da gà, nhất là khoảnh khắc em học sinh cứ thế đi vào khu vực nguy hiểm mà không biết chiếc container đang ở gần mình đến mức nào. May mắn có người nhân viên quan sát và phản ứng kịp thời”...

Khánh Vũ viết: “Tôi nghĩ gia đình em học sinh nên tìm đến cảm ơn người nhân viên này. Không có anh thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đáng quý nhất là anh chủ động chạy tới ngăn cản ngay khi phát hiện có dấu hiệu nguy hiểm. Thậm chí, anh còn đứng trước đầu xe container, thật dũng cảm”.

Nhiều dân mạng lo ngại về ý thức tham gia giao thông của các em học sinh. (Ảnh chụp màn hình)

Điểm mù xe tải, xe container là vấn đề được rất nhiều cư dân mạng lưu ý và cảnh báo sau khi xem tình huống thót tim trong clip: “Nhiều người lớn thậm chí chưa hình dung được điểm mù của xe container nguy hiểm đến mức nào. Đứng gần đầu xe, sát hai bên hông hay phía sau thùng xe đều có những vị trí tài xế rất khó quan sát.

Đặc biệt, trẻ em đi xe đạp điện, xe máy điện thường có vóc dáng nhỏ, càng dễ lọt vào những vùng khuất tầm nhìn này. Đừng bao giờ nghĩ tài xế nhìn thấy mình rồi mà cứ vô tư di chuyển. Tốt nhất là giữ khoảng cách, không đi sát và tuyệt đối không cố vượt khi chưa bảo đảm an toàn”.

Khuyên Trần chia sẻ: “Tôi từng chứng kiến một chiếc xe máy đi song song với xe tải. Tài xế xe tải đánh lái khiến người đi xe máy ngã nhào ra đường, may mắn không thiệt hại về người. Xe lớn không giống xe ô tô con, tài xế không thể quan sát hết mọi phía qua gương chiếu hậu. Nhiều người cứ nghĩ mình đi gần thì tài xế cũng nhìn thấy mình, nhưng thực tế hoàn toàn khác. Mong các phụ huynh phải dạy con điều này thật kỹ, nhất là những em thường xuyên đi học qua các tuyến đường lớn”.

Một số ý kiến nhấn mạnh rằng ngoài kỹ năng điều khiển xe máy điện, học sinh còn cần được dạy kỹ về những rủi ro khi đi gần xe container, xe tải hay xe khách, về điểm mù xe tải - vùng không gian bên ngoài xe mà người ngồi ở ghế lái không thể quan sát.

Cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự lo ngại về ý thức và kiến thức giao thông của học sinh. Xe đạp, xe máy điện ngày càng phổ biến trong lứa tuổi học đường, nhưng không phải em nào cũng được trang bị đầy đủ kỹ năng quan sát, xử lý tình huống và nhận biết những vùng nguy hiểm quanh các phương tiện lớn.

“Học sinh bây giờ đi xe điện rất nhiều, nhưng không phải em nào cũng có đủ kiến thức khi tham gia giao thông. Đường sắt, xe container, xe tải đều là những khu vực và phương tiện tiềm ẩn nguy hiểm lớn. Chỉ một chút chủ quan, nghĩ rằng mình có thể đi qua kịp mà không nhìn trước ngó sau là có thể trả giá bằng tính mạng. Bố mẹ nên nhắc nhở con thường xuyên chứ không thể chỉ mua xe cho con rồi để tự đi học”, Hải My viết.

Kiều Anh bày tỏ: “Nhiều em còn nhỏ, chưa có đủ kinh nghiệm để nhận biết những tình huống nguy hiểm trên đường. Thấy đường trống là đi, thấy xe còn xa là cố vượt mà không hiểu rằng có những vị trí tài xế hoàn toàn không nhìn thấy mình. Tôi nghĩ nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng tham gia giao thông, còn phụ huynh cũng phải dạy con cách quan sát, dừng lại đúng lúc”.

Hồng Hạnh bình luận: “Tôi thấy nhiều học sinh vừa điều khiển xe vừa nói chuyện, đùa nghịch, sang đường không quan sát, thậm chí thấy đèn đỏ vẫn cố vượt. Trên đường phố không có cơ hội để sửa sai. Mong phụ huynh đừng xem nhẹ chuyện dạy con ý thức giao thông, vì đây là kỹ năng liên quan trực tiếp đến sự an toàn của trẻ”.

“Tôi nghĩ câu chuyện này là lời cảnh tỉnh cho cả phụ huynh lẫn học sinh. Không ít gia đình cho con đi xe điện từ rất sớm nhưng lại ít khi kiểm tra xem con có thực sự biết cách tham gia giao thông an toàn hay không. Đừng chỉ dặn con đội mũ bảo hiểm rồi cho rằng như vậy là đủ. Phải dạy con biết dừng trước đường giao cắt, quan sát hai bên, không bám sát xe lớn và tuyệt đối không cố luồn lách qua những tình huống nguy hiểm”, Phùng Huy viết.