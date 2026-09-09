Dự báo thời tiết ngày 9/9: Bắc Bộ mưa dông trước khi đón không khí lạnh đầu mùa

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 9/9/2026

Ngày 9/9, Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều tối cùng ngày, khu vực này có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Đến đêm, đợt không khí lạnh đầu mùa bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc, nhiều nơi dần chuyển mát.

Từ chiều tối 9/9, miền Bắc chuyển mưa lớn. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Tại Trung Bộ, ngày 9/9 mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa gia tăng, trời chuyển mưa rào và dông rải rác. Trong đó, các địa phương từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to.

Từ khoảng 10/9 đến hết đêm 11/9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ. Từ 12/9, mưa lớn ở Trung Bộ khả năng còn kéo dài và diễn biễn phức tạp.

Ngoài ra, trong ngày 9/9, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Ngày 10/9, các khu vực này mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 9/9/2026

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông, từ chiều tối có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, trong đó, phía Nam chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác. Riêng phía Bắc chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 24-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.