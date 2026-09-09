Đêm nay Bắc Bộ đón không khí lạnh, Trung Bộ đối mặt mưa lớn diễn biến phức tạp

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, khoảng đêm nay 9/9, không khí lạnh đầu mùa sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Từ đêm 9/9, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 19°C.

Tại Hà Nội, từ chiều tối 9/9 đến ngày 10/9 có mưa, mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 9/9 trời chuyển mát.

Miền Trung sắp mưa lớn kéo dài, diễn biến phức tạp. (Ảnh minh hoạ)

Mặc dù đợt không khí lạnh này cường độ không mạnh nhưng cũng xuất hiện các thiên tai đi kèm. Theo đó, chiều tối và đêm 9/9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trên biển, từ đêm 9/9, ở Bắc Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 4-5. Từ trưa chiều 10/9, Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-2,5m, trong đó, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông từ 2-3m, biển động.

Nhận định thêm về đợt mưa lớn ở miền Trung, cơ quan khí tượng cho hay, chiều và đêm 9/9, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ mưa rào và rải rác dông với lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Từ khoảng ngày 10/9 đến hết đêm 11/9, Thanh Hóa đến TP Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, lượng mưa 70-150mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Nguy cơ mưa xảy ra mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Từ 12/9, mưa lớn ở Trung Bộ khả năng còn kéo dài và diễn biến phức tạp.