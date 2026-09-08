Tin không khí lạnh mới nhất gây mưa ở Bắc Bộ và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

(VTC News) -

Tin không khí lạnh mới nhất

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 31-34°C.

Khoảng đêm 9/9, bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Đây là đợt không khí lạnh đầu mùa, xuất hiện sớm hơn 3-5 ngày so với trung bình.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa kèm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. (Ảnh minh hoạ)

Từ đêm 9/9, Hà Nội cùng các địa phương khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 19°C.

Từ chiều tối 9/9 đến ngày 10/9, Hà Nội và các tỉnh, thành ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Ngày 10/9, Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to và rải rác dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 9/9, ở Bắc Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 4-5. Từ trưa chiều 10/9, Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 1,5-2,5m, trong đó, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông từ 2-3m, biển động.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Đêm nay và ngày mai 9/9, Hà Nội có lúc mưa rào và dông, từ chiều tối mai có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, ngày 10/9, Hà Nội nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm còn 29°C, nhiệt độ thấp nhất 25°C, trời mát mẻ.

Sang ngày 11/9, khu vực này tiếp tục hứng mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất trong ngày xu hướng tăng nhẹ lên mức 31°C, tuy nhiên nhiệt độ thấp nhất lại giảm về ngưỡng 23°C.

Ngày 12-13/9, Hà Nội tạnh ráo trở lại, trời có mây, không mưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày duy trì mức 31°C, nhiệt độ thấp nhất dao động 24-25°C.

Ngày 14/9, khu vực này mưa dông trở lại, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm còn 29°C, nhiệt độ thấp nhất 24°C.

Trong 4 ngày cuối thời kỳ dự báo (15-18/9), thời tiết Hà Nội phổ biến mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên ngưỡng 31-32°C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-26°C.