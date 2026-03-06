Đang nhận hồ sơ, nhà ở xã hội Bắc Ninh đã bị 'cò' thổi giá, bán sai đối tượng

(VTC News) -

Môi giới mời chào khách mua lại nhà ở xã hội Tùng Bách với khoản chênh lệch gần 300 triệu đồng/căn.

Theo thông báo bán hàng của doanh nghiệp, dự án nhà ở xã hội Tùng Bách (ô đất CT01A và CT01B, khu đô thị mới Quế Võ, phường Phương Liễu, Bắc Ninh) tiếp nhận hồ sơ từ 26/1/2026 đến 25/2/2026 với tổng cộng 200 căn hộ, giá bán niêm yết khoảng 18,873 triệu đồng/m² (đã bao gồm VAT).

Nhà ở xã hội Tùng Bách dù chưa hoàn thiện nhưng vẫn được rao bán lại với khoản chênh 250 - 280 triệu đồng/căn.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, nhiều căn hộ đã bị môi giới mua “giữ chỗ” từ trước, rồi bán lại cho người dân với khoản chênh 250 - 280 triệu đồng/căn. Đáng nói là họ còn hứa hẹn sẽ tìm cách "lách luật" để người không đủ điều kiện cũng có thể mua.

'Chẳng có gì không lách được luật'

Trong vai người mua nhà ở xã hội, phóng viên Báo Điện tử VTC News tiếp cận được 2 môi giới rao bán suất tại dự án Tùng Bách. Cả hai đều khẳng định có thể “lo trọn gói” cho khách, từ hồ sơ, suất mua đến sang tên, bất chấp người mua có thuộc diện thụ hưởng chính sách hay không.

Trong cuộc trao đổi, người đàn ông tên Chỉnh - tự giới thiệu là môi giới bất động sản - khẳng định việc sang tên suất nhà ở xã hội “không có gì phức tạp". "Có sổ rồi thì chỉ cần ra công chứng ký hợp đồng là xong. Công chứng xong nộp hồ sơ, khoảng 15 ngày là có sổ mới. Bên anh làm trọn gói được hết", ông Chỉnh nói.

Môi giới tên Chỉnh (bên phải) đang giới thiệu các dự án mình đã bán cho phóng viên.

Khi được hỏi vì sao không sang tên trực tiếp cho người mua, môi giới này giải thích: “Do chưa đúng đối tượng nên phải công chứng treo rồi mới làm hồ sơ. Chuyện này bình thường. Cái gì cũng lách được luật hết”.

Ông Chỉnh cũng tiết lộ việc chuyển nhượng nhà ở xã hội diễn ra phổ biến: “Nói để em biết, mấy dự án dưới kia (ý nói khu nhà xã hội khác) chưa đầy 1 năm đã bán hết sạch, rồi lại sang tên liên tục. Chẳng có cái gì là không lách được luật cả”.

Để tăng độ tin cậy, ông Chỉnh lấy bộ hồ sơ và ảnh chụp từ các giao dịch trước đó ra giới thiệu và nói quy trình: “Bên anh làm hết hồ sơ. Em chỉ chuẩn bị hộ khẩu với giấy đăng ký kết hôn là được. Lên Bắc Ninh (TP Bắc Ninh cũ) làm là xong”.

Khi phóng viên vẫn còn nghi ngờ, đặt dấu hỏi về việc sang tên nhà ở xã hội, ông Chỉnh nhiều lần nhấn mạnh: “Anh nói sai làm gì. Cái gì cũng lách được luật, đơn giản”.

Không thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội, bà Loan nhờ em trai đứng tên để mua rồi bán lại ngay sau đó.

Đáng chú ý, trong quá trình tìm hiểu thực tế, phóng viên còn tiếp cận 1 trường hợp được cho là chủ căn hộ tên Loan. Theo đó, bà Loan không thuộc diện được mua nhà ở xã hội do đã có nhà, đất đứng tên. Tuy nhiên, bà Loan đã cho em trai (Nguyễn Văn Hiếu) đứng tên để mua. Sau khi hoàn tất các thủ tục mua bán với chủ đầu tư, căn hộ này không được sử dụng để ở mà tiếp tục được rao bán ra bên ngoài với mức chênh khoảng 250 triệu đồng/căn.

Việc “đứng tên hộ”, mua đi bán lại lòng vòng như trên đã khiến các suất nhà ở xã hội - vốn dành cho người thu nhập thấp, có nhu cầu ở thực đã bị biến thành hàng hóa đầu cơ, trục lợi chính sách, đẩy người dân đủ điều kiện ra khỏi cơ hội tiếp cận nhà ở ngay từ vòng đầu.

Một môi giới khác tên Minh cũng cho biết, mức chênh để mua suất nhà ở xã hội Tùng Bách hiện khá cao. Ông Minh khẳng định nếu chỉ chênh khoảng 200 triệu đồng/căn thì chủ không bán và khách không bao giờ mua được, trong khi mức giao dịch phổ biến hiện nay từ 250 - 270 triệu đồng/căn, có những trường hợp lên tới 280 triệu đồng.

Môi giới tên Minh cẩn thận xem CCCD của người muốn mua lại nhà ở xã hội Tùng Bách.

Ông Minh cũng nhấn mạnh bản thân không sở hữu căn hộ, chỉ đóng vai trò giới thiệu, đàm phán hộ chủ nhà. "Cái này không phải của anh nên anh không quyết được giá. Chủ muốn bán bao nhiêu là quyền của họ. Anh chỉ giới thiệu và đàm phán hộ thôi”.

Cũng theo ông Minh, đợt này nguồn cung ít nên các căn hộ nhà ở xã hội đang được giao dịch với mức chênh cao.

Chính sách bị lợi dụng, người thu nhập thấp không mua được nhà

Nhà ở xã hội là chính sách an sinh hướng đến nhóm thu nhập thấp, công nhân và người lao động khó khăn về chỗ ở. Các căn hộ được phân phối theo tiêu chí, xét duyệt hồ sơ và hạn chế chuyển nhượng để tránh tình trạng đầu cơ.

Tuy nhiên, việc “thổi giá” và mua bán suất trái phép, sai đối tượng không chỉ khiến người mua phải trả thêm hàng trăm triệu ngoài giá niêm yết mà còn làm lệch hẳn mục tiêu chính sách. Người thực sự cần nhà để ở bị đẩy ra khỏi cuộc chơi ngay từ vòng nộp hồ sơ, trong khi suất lại rơi vào tay môi giới hoặc người có tiềm lực tài chính.

Nhà ở xã hội Tùng Bách vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. (Ảnh chụp ngày 30/1/2026).

Theo Luật Nhà ở năm 2023, nhà ở xã hội chỉ được phép chuyển nhượng cho các đối tượng khác có nhu cầu sau 5 năm kể từ thời điểm được cấp sổ. Việc gom suất hoặc sang tay, mua bán nhà ở xã hội trái phép trái phép sẽ bị thu hồi và xử lý theo quy định pháp luật.

Trả lời VTC News về thực trạng trên, ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, cho biết đã nắm được thông tin về tình trạng mua bán suất và chênh giá tại dự án Tùng Bách.

“Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Công an tỉnh và địa phương tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, xác minh, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động môi giới, mua bán, sang tay trái phép nhà ở xã hội để ngăn chặn, thu hồi, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật”, ông Dũng nói.

Cũng theo ông Dũng, để bảo đảm đúng mục tiêu an sinh xã hội của chính sách nhà ở xã hội, Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức, cá nhân, cơ quan báo chí khi phát hiện các dấu hiệu sử dụng, mua bán, cho thuê trái phép nhà ở xã hội cần cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan chức năng có cơ sở xác minh, xử lý theo quy định.

“Việc tăng cường phổ biến các quy định pháp luật về nhà ở, đặc biệt nhà ở xã hội là rất quan trọng. Qua đó nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng và cơ quan báo chí, khi phát hiện dấu hiệu bất thường cần kịp thời phản ánh tới cơ quan chức năng để được hướng dẫn, hỗ trợ. Trường hợp bị lừa đảo cần nhanh chóng thu thập chứng cứ như hợp đồng, biên lai chuyển tiền, tin nhắn, email trao đổi; đồng thời gửi đơn tố giác đến cơ quan công an hoặc cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định pháp luật", ông Dũng nhấn mạnh.

Chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ để bàn giao nhà sớm cho người dân theo đúng cam kết. (Ảnh chụp ngày 30/1/2016).

Trong khi đó, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Tùng Bách - chủ đầu tư dự án - khẳng định việc tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội được thực hiện công khai, bài bản, đúng quy định pháp luật. Vị này phủ nhận việc gây khó khăn cho người dân trong quá trình nộp hồ sơ, đồng thời cho rằng các thông tin rao bán suất, môi giới “lo trọn gói” bên ngoài là hành vi lừa đảo, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín doanh nghiệp.

“Những thông tin này khiến chúng tôi rất bức xúc, nếu phát hiện những trường hợp như thế này chúng tôi sẽ thu hồi ngay lập tức và trả lại số tiền mà người dân đã đóng”, đại diện chủ đầu tư nói.

Dự án nhà ở xã hội Tùng Bách được khởi công từ tháng 9/2024, nằm trong dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Quế Võ (nay thuộc phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh).

Dự án có diện tích đất hơn 100.268 m², quy mô gồm 4 tòa nhà ở xã hội và 2 tòa nhà thương mại, với tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng do Công ty TNHH Tùng Bách làm chủ đầu tư. Khi hoàn thiện, dự án cung cấp ra thị trường hơn 1.000 căn hộ, trong đó hơn 900 căn là nhà ở xã hội.