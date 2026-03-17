Khởi tố giám đốc công ty xăng dầu ở Đà Nẵng buôn bán trái phép hóa đơn

Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nẵng (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can. Đồng thời, thi hành lệnh bắt tạm giam với 3 bị can là giám đốc một công ty xăng dầu và 2 hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách qua ứng dụng G. và X.SM.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hợp tác xã An Phát Khánh EMT Đà Nẵng do ông Lưu Viết Dũng (48 tuổi, trú tại Hà Nội) làm giám đốc và Hợp tác xã Ngũ Hành Sơn do bà Vũ Thị Quỳnh Hương (68 tuổi, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) làm giám đốc, cùng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và sử dụng chung hệ thống nhân sự tại địa chỉ 583 Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Năng đang thi hành quyết định khởi tố với câc bị can trong vụ án.

Trong quá trình hoạt động, nhằm hợp thức hóa chi phí, cân đối doanh thu và giảm số thuế phải nộp, từ tháng 6/2020 đến tháng 3/2025, ông Lưu Viết Dũng và bà Vũ Thị Quỳnh Hương chỉ đạo 2 nhân viên liên hệ với Công ty TNHH Quốc Việt New (công ty kinh doanh liên quan đến lĩnh vực xăng dầu) do ông Nguyễn Hữu Thạch (58 tuổi, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) làm giám đốc để mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm người trên mua tổng cộng 4.649 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn hơn 8,9 tỷ đồng.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Cách đây ít ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai phá thành công chuyên án 1025H, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng. Khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 người về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại Khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Đây là đường dây hoạt động có tính chất liên tỉnh, quy mô lớn, gồm nhiều đối tượng tham gia, với các phương thức, thủ đoạn tinh vi, hoạt động trong một thời gian dài.

Quá trình điều tra ban đầu xác định nhóm đối tượng gồm: Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh, Trần Thị Thu Thủy, đã thành lập hơn 60 công ty “ma”, để mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn, với tổng số tiền hơn 6.000 tỉ đồng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với các đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.