Câu kết 3 giám đốc để mua bán trái phép hóa đơn, cán bộ thuế bị bắt

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khoáng sản trên địa bàn thành phố.

4 bị can trong vụ án. (Ảnh: C.A)

Theo đó, cơ quan chức năng đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với: H.T.K. (công chức Thuế cơ sở 3, TP Đà Nẵng), L.T.D.N. (Giám đốc Công ty TNHH Phân phối nước giải khát Gia Hưng), N.Đ.A.T. (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tuấn Thuyền Tùng) và D.V.P. (Giám đốc Công ty TNHH Phong Lá Đỏ). Những người này có hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Quá trình điều tra xác định, lợi dụng chức vụ, sự am hiểu chuyên môn nghiệp vụ và các mối quan hệ trong lĩnh vực tài chính – thuế, từ năm 2024, H.T.K. câu kết với 3 giám đốc trên để tổ chức thu mua vật liệu xây dựng, chủ yếu là đất, cát, đá, cung cấp cho các trạm trộn bê tông và các dự án san lấp mặt bằng trên địa bàn Đà Nẵng.

Để tạo vỏ bọc pháp lý và thuận lợi trong hoạt động kinh doanh, H.T.K. không thành lập doanh nghiệp mới mà tìm cách sang nhượng các doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm, đang trong quá trình chuẩn bị giải thể nhằm tăng độ tin cậy với đối tác.

Chỉ trong thời gian ngắn, K. đã sang nhượng và trực tiếp sở hữu hai doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Một thành viên Tấn Đạt Phát và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Trí Hồng Phát, sau đó đưa vào hoạt động.

Qua chỉ đạo của H.T.K., hai doanh nghiệp này không chỉ kinh doanh vận tải, vật liệu xây dựng mà còn bị biến thành công cụ để xuất bán khống hóa đơn, hợp thức hóa nguồn cát được thu mua trôi nổi trên thị trường, thu lợi bất chính.

Để cân đối số liệu đầu vào trên sổ sách kế toán, H.T.K. chỉ đạo N.Đ.A.T. và L.T.D.N. liên hệ với D.V.P. mua số lượng lớn hóa đơn đầu vào với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng, dù các mặt hàng ghi trên hóa đơn như đồ uống, sữa... hoàn toàn không phù hợp với hoạt động kinh doanh cát, đá.

Ngoài ra, lợi dụng việc Công ty Tấn Đạt Phát có ký kết hợp đồng nguyên tắc với các mỏ khoáng sản, H.T.K. móc nối để xuất bán khống nhiều hóa đơn giá trị lớn cho các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng khác trên địa bàn thành phố.

Để che giấu vai trò cầm đầu, H.T.K. bàn giao chữ ký số và việc quản lý công nợ mua bán hóa đơn của Công ty Tấn Đạt Phát cho N.Đ.A.T., còn bản thân đứng phía sau chỉ đạo, điều hành.

Nhằm hợp thức hóa giá trị pháp lý của các hóa đơn, nhóm người trên thực hiện thủ đoạn “xoay vòng dòng tiền”. Khách hàng chuyển khoản tiền mua hóa đơn vào tài khoản công ty do H.T.K. kiểm soát, K. rút tiền mặt trả lại cho khách hàng sau khi khấu trừ mức “hoa hồng” từ 8 đến 10%.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã mua bán trái phép hàng trăm hóa đơn với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý.