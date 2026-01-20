Nữ giám đốc doanh nghiệp thực phẩm ở Huế làm giả hóa đơn để trốn thuế

(VTC News) -

Công an TP Huế cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thị Tú Oanh (SN 1981, trú tại phường Mỹ Thượng, TP Huế), Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Khả Nhi, về tội “Trốn thuế” theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, Công ty TNHH MTV Thực phẩm Khả Nhi là doanh nghiệp buôn bán thực phẩm với doanh số lớn, khách hàng là các trường học, trung tâm đào tạo, cơ sở sản xuất kinh doanh…

Cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Huế thi hành quyết định khởi tố với Hà Thị Tú Oanh

Tuy nhiên, để giảm chi phí và giảm số tiền thuế phải đóng, giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, Hà Thị Tú Oanh trực tiếp thực hiện việc mua thực phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc, làm hoá đơn giả, xuất hoá đơn không hợp pháp cung cấp cho khách hàng nhằm giấu doanh thu, giảm số thuế phải đóng gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước. Hành vi của Oanh ngoài gây thất thu thuế còn nguy cơ gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng sức khoẻ của người tiêu dùng.

Sau khi tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thị Tú Oanh về tội danh trên.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Cách đây ít ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh (địa chỉ tại Lô 89 đường Dương Đình Nghệ và số nhà 136 đường Triệu Quốc Đạt, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

3 bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Xuân Biên (SN 1967, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty) Vũ Thị Hường (vợ Nguyễn Xuân Biên - SN 1970 là Phó Tổng Giám đốc Công ty) cùng trú Lô 89 đường Dương Đình Nghệ ) phường Hạc Thành và Lê Thị Ban (SN 1966 trú tại chung cư Đông Phát, phường Hạc Thành - là kế toán trưởng Công ty).