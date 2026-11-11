Khởi tố giám đốc cơ sở sản xuất răng giả trái phép ở Gia Lai

(VTC News) -

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Hữu Hoàng (SN 1982) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Lab (phường Diên Hồng) về tội “Lừa dối khách hàng”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Hữu Hoàng. (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Theo kết quả điều tra ban đầu từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai, từ năm 2019 đến tháng 6/2026, cơ sở do Trần Hữu Hoàng làm chủ hoạt động hoàn toàn “chui”, chưa được cơ quan chức năng cấp phép và các sản phẩm chưa qua kiểm nghiệm, công bố đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

Tuy nhiên, nhằm qua mặt các đối tác, Hoàng đã liên tục đưa ra các thông tin sai sự thật về chất lượng sản phẩm răng giả; Trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên; Năng lực sản xuất và uy tín của doanh nghiệp.

Bằng thủ đoạn tạo dựng niềm tin không căn cứ trên, Hoàng đã cung cấp lượng lớn răng giả cho nhiều phòng khám nha khoa cả trong và ngoài tỉnh Gia Lai, qua đó bỏ túi bất chính số tiền hơn 400 triệu đồng.

Đáng chú ý, phải đến tháng 9/2026, cơ sở này mới chính thức nhận được giấy phép hoạt động từ cơ quan có thẩm quyền.

Lực lượng chức năng khám xét cơ sở sản xuất răng giả trái phép của Trần Hữu Hoàng. (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Lực lượng chức năng nhận định, toàn bộ hành vi vi phạm bị khởi tố, điều tra diễn ra trong giai đoạn cơ sở chưa được cấp phép.

Đồng thời, trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành khám xét nơi làm việc của Trần Hữu Hoàng và thu giữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.