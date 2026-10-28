Nhóm thanh niên ở Gia Lai đánh nhau, 4 người thương vong

(VTC News) -

Công an xã Phù Phũ thông tin, lực lượng chức năng đang điều tra vụ đánh nhau xảy ra đêm 27/10 tại xã Phù Mỹ, khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h15 ngày 27/10, tại đường Võ Thị Sáu (thôn Trà Quang, xã Phù Mỹ) xảy ra vụ đánh nhau giữa nhóm thanh niên gồm: Huỳnh Văn H. (SN 1998), Nguyễn Hoàng N. (SN 2007), Lê Thái T. (SN 2006) và Phan Đức Th. (SN 1995).

Vụ ẩu đả khiến Phan Đức Th. bị thương nặng, được đưa đến Trung tâm Y tế Phù Mỹ cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

3 người còn lại bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Hiện Cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện trường vụ ẩu đả

Trước đó chiều 27/10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Đăk Đoa (Gia Lai) và các đơn vị liên quan làm rõ vụ xô xát khiến một nam thanh niên tử vong tại khu vực đồi thông thuộc xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin từ Công an xã Đăk Đoa, chiều 25/10, cơ quan công an nhận được tin báo việc nam thanh niên bị đâm tử vong.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Gia Lai), Công an xã Đăk Đoa khẩn trương xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc.