Bị bắt vì trộm tiền tiệm bánh, lộ vụ cướp giật hụt ở cây xăng

(VTC News) -

Công an phường Gia Định (TP.HCM) đang tạm giữ Phạm Duy Anh (SN 1982, ngụ phường Gia Định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 14h45 ngày 30/10, Duy Anh chạy xe máy trên Nguyễn Cửu Vân, phường Gia Định, TP.HCM. Khi đi ngang qua tiệm bánh phát hiện không có người trông coi, Duy Anh đã lẻn vào mở ngăn kéo trộm cắp tiền.

Bị truy đuổi, Duy Anh lao ra xe định tẩu thoát nhưng bị chủ nhà cùng người dân khống chế, quật ngã tại chỗ.

Phạm Duy Anh tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Gia Định liền đến hiện trường áp giải người đàn ông về trụ sở lấy lời khai phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, Duy Anh còn thừa nhận ít giờ trước hắn còn có ý đồ thực hiện một vụ cướp giật tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây để lấy tiền trả nợ.

Theo đó, khi đổ xăng xong, thấy nhân viên cây xăng cầm xấp tiền lẻ trên tay, Duy Anh liền ra tay cướp giật rồi rồ ga tẩu thoát. Tuy nhiên, nhờ phản xạ nhanh nhạy, nam nhân viên đã giật giữ chặt xấp tiền, khiến ý đồ bất thành.

Do tài sản chưa bị mất, anh H.P.T.C (nhân viên cây xăng) ban đầu không trình báo.

Sau khi Công an phường Gia Định phối hợp với Công an phường Thạnh Mỹ Tây xác minh, anh C. mới đến trụ sở để phối hợp điều tra.