Bắt giữ Tôn Bằng - chồng cũ của 'Hằng Du Mục'

(VTC News) -

Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng, SN 1976, Quốc tịch Trung Quốc) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Tôn Bằng chính là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục).

Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng). (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM phát hiện Tôn Bằng sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ.

Quá trình điều tra xác định, nhãn hiệu “Hằng Du Mục” đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho ông Nguyễn Công Hảo - Giám đốc Công ty TNHH Hằng Du Mục.

Ông Hảo giao cho con ruột là Nguyễn Thị Thái Hằng (tiktoker Hằng Du Mục) để kinh doanh bán hàng thông qua ứng dụng Tiktok.

Sản phẩm táo đỏ nhãn hiệu “Hằng Du Mục” do Công ty Dịch Dương của Tôn Bằng kinh doanh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Từ năm 2022, Tôn Bằng cùng Nguyễn Thị Thái Hằng nhập khẩu và kinh doanh mặt hàng táo đỏ. Bằng biết rõ nhãn hiệu “Hằng Du Mục” do ông Nguyễn Công Hảo đăng ký chủ sở hữu nhãn hiệu và Bằng không được phép chuyển giao, chuyển nhượng, ủy quyền cho bên thứ 3 để sản xuất nếu chưa có chấp thuận chủ nhãn hiệu, không được phép sử dụng nhãn hiệu ngoài phạm vi ủy quyền.

Tuy nhiên, sau khi ly hôn với Nguyễn Thị Thái Hằng, lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” đã được người tiêu dùng biết đến trước đó, Bằng đã thành lập Công ty Dịch Dương để kinh doanh riêng sản phẩm táo đỏ thương hiệu “Hằng Du Mục” mà chưa được phép của ông Nguyễn Công Hảo.

Công an TP.HCM đã khám xét kho hàng của Công ty Dịch Dương, địa chỉ số 45 Tân Sơn, phường Tân Sơn do Tôn Bằng làm người đại diện pháp luật. Kết quả phát hiện 28.794 kg táo đỏ thương hiệu “Hằng Du Mục”, xuất xứ Trung Quốc, không xuất trình được hóa đơn chứng từ, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

28.794 kg táo đỏ thương hiệu “Hằng Du Mục”, xuất xứ Trung Quốc, không xuất trình được hóa đơn chứng từ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Căn cứ tài liệu thu được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tôn Bằng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu Công nghiệp” quy định tại khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Kết quả triệt phá trên thể hiện sự quyết liệt của lực lượng công an nhân dân nói chung và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM nói riêng trong thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc, với tinh thần xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, góp phần hạn chế các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Mọi hành vi vi phạm, khi có đủ căn cứ pháp lý, đều phải được xử lý khách quan, nghiêm minh, đúng người, đúng hành vi, đúng quy định pháp luật, không phân biệt người vi phạm là công dân Việt Nam hay người nước ngoài.

Trước đó, vào tháng 11/2025, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 2 năm tù về tội “Lừa dối khách hàng” trong vụ án liên quan đến quảng cáo kẹo rau củ Kera.

Theo nội dung vụ án, Hằng Du Mục cùng các đồng phạm tham gia kinh doanh và quảng bá kẹo rau củ Kera. Nhóm này đưa ra những thông tin quảng cáo không đúng sự thật về thành phần, hàm lượng chất xơ và công dụng của sản phẩm, trong đó có tuyên bố “1 viên kẹo bằng một đĩa rau”.

Cơ quan tố tụng xác định hoạt động bán kẹo Kera đã mang lại doanh thu hơn 17,5 tỷ đồng và khoản thu lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng cho nhóm liên quan. Hằng Du Mục cùng nhận mức án 2 năm tù với Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs.