Kinh hãi dòng nước đen kịt chảy từ bãi rác ra biển Khánh Hòa

Ngày 12/11, ông Lê Huyền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng, Sở Tài chính khẩn trương kiểm tra, xử lý tình trạng nước thải từ bãi rác Rù Rì, thôn Lương Hòa, phường Bắc Nha Trang chảy vào khu dân cư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu hai sở nêu trên khẩn trương kiểm tra, xử lý nội dung đề xuất dự án nâng cấp, cải tạo trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa. Đảm bảo hiệu quả trong công tác xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác này và báo cáo trước ngày 15/11.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Khánh Hòa, bãi rác Rù Rì hình thành năm 1980. Đây là bãi rác lộ thiên, công nghệ lạc hậu, không có lớp lót đáy nên nước rỉ rác vẫn tồn tại và chảy ra môi trường trong thời gian dài.

Từ năm 2014, Ban quản lý dự án cải thiện vệ sinh môi trường TP Nha Trang (nay là Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa) tiến hành đóng cửa bãi rác bằng cách phủ đất và màng chống thấm lên bề mặt bãi rác.

Tuy nhiên, lớp đáy của bãi Rù Rì không thể cải tạo và được giữ theo hiện trạng. Do đó nước rỉ rác vẫn chảy tràn theo mương chảy xuống suối Cạn khu vực cầu Giăng Dây trên quốc lộ 1. Đặc biệt, nước rỉ rác phát sinh khối lượng lớn vào các lần mưa to, kéo dài nhiều ngày.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, nguyên nhân khiến nước rỉ rác chảy theo suối đổ thẳng ra biển là do trạm xử lý nước rỉ rác bị quá tải. Cụ thể, lượng nước rỉ thu gom từ bãi rác Rù Rì (đã đóng cửa) và bãi rác Lương Hòa hiện nay trung bình khoảng 216 m³ mỗi ngày đêm, trong khi công suất thiết kế của trạm chỉ 186 m³ mỗi ngày đêm.

Thêm vào đó, do mưa lớn bất thường khiến nước từ hai con suối thượng nguồn đổ về nhiều hơn, làm hệ thống xử lý không kịp, dẫn đến nước rỉ tràn ra suối rồi chảy thẳng ra biển.

Nhiều người dân thôn Lương Hòa cho biết, cứ hễ trời mưa là một lượng nước màu đen kịt theo dòng chảy tràn về, mang theo mùi hôi thối làm đảo lộn cuộc sống.

Bà N.T.G, một người dân sống gần khu vực, bức xúc cho biết: “Vào những ngày nắng, mùi hôi bốc lên nồng nặc khiến cả gia đình tôi đau đầu, khó chịu. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm, dù chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.”

Theo lãnh đạo UBND phường Bắc Nha Trang, nhiều năm nay người dân đã kiến nghị xử lý dứt điểm tình trạng nước thải từ bãi rác chảy vào khu dân cư khiến cuộc sống, sức khỏe bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm tình trạng nước thải chảy qua khu dân cư, đổ ra biển.

Liên quan đến vụ việc, đầu tháng 10/2025, Ban Quản lý Dịch vụ công ích Nha Trang đã có văn bản gửi Sở Xây dựng xin chủ trương thuê đơn vị tư vấn lập đề xuất dự án khắc phục, xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Rù Rì.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng cho rằng đề xuất này chưa phù hợp, chưa bám sát các nội dung kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như chỉ đạo của Sở Xây dựng trước đó. Vì vậy, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý Dịch vụ công ích Nha Trang báo cáo, giải trình rõ phương án tạm thời xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Rù Rì.

Đồng thời, đơn vị này phải lập và trình Sở Xây dựng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống dẫn nước rỉ rác, cũng như triển khai nâng cấp trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa để bảo đảm việc xử lý diễn ra ổn định và lâu dài.

Sở Xây dựng cũng lưu ý, trong quá trình thực hiện cần hạn chế tối đa sự cố môi trường do quá tải công suất, và phải áp dụng công nghệ xử lý mới, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.