Khởi công dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn – Pleiku

(VTC News) -

Toàn cảnh các mũi thi công tại Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tỉnh Gia Lai

Sáng 19/8 tại nút giao với đường Trường Sơn Đông thuộc địa phận xã Đăk Pơ, UBND tỉnh Gia Lai chính thức khởi công Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku nhằm chào mừng Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2026).

Toàn cảnh buổi lễ khởi công Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Theo Ban quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh tỉnh Gia Lai, Dự án thành phần 2 là dự án có chiều dài, tổng mức đầu tư và quy mô kỹ thuật phức tạp nhất trong 3 dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Dự án thành phần 2 có chiều dài 68 km (từ Km22+000 - Km90+000) và có tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng. Trên dự án có 2 công trình cầu cấp đặc biệt và 2 công trình hầm cấp đặc biệt đi qua đèo An Khê và Mang Yang. Đây là điểm nhấn kỹ thuật quan trọng, đòi hỏi giải pháp công nghệ thi công tiên tiến để khắc phục địa hình hiểm trở của vùng Tây Nguyên.

“Nằm ở vị trí trung tâm, kết nối Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 3 nên tiến độ thực hiện của Dự án thành phần 2 mang tính quyết định trực tiếp đến thời điểm đưa toàn bộ tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku vào khai thác, vận hành, mở ra toàn tuyến để kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên và Nam Trung Bộ”, ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

Dự án thành phần 2 là dự án có chiều dài, tổng mức đầu tư và quy mô kỹ thuật phức tạp nhất trong 3 dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 219/2025/QH15 với tổng chiều dài 125km, đi qua 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai.

Quy mô xây dựng khi hoàn thành có thiết kế 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu 24,75m, tốc độ thiết kế 100 km/h, mặt đường bê tông nhựa. Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án khoảng 43.734 tỷ đồng. Trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 42.484 tỷ đồng, ngân sách địa phương 1.250 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2029.

Toàn bộ dự án được chia làm 3 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 dài 22km, tổng mức đầu tư 6.989 tỷ đồng và Dự án thành phần 3 dài 35km, tổng mức đầu tư 9.169 tỷ đồng) đã khởi công ngày 19/12/2025.

Hàng chục mũi thi công tăng tốc xuyên ngày đêm, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Gia Lai. (Ảnh chụp Dự án thành phần 1)

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thông tin, sự kiện khởi công Dự án thành phần 2 vào sáng nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hiện nay, Quốc lộ 19 là trục giao thông chính kết nối khu vực phía Tây và phía Đông của tỉnh Gia Lai. Mặc dù đã qua nâng cấp, đường vẫn còn nhiều đèo dốc quanh co, tầm nhìn hạn chế và nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Ngoài ra thời gian di chuyển từ Quy Nhơn đến Pleiku hiện mất từ 3,5 - 4 giờ. Việc xây dựng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku sẽ rút ngắn thời gian di chuyển xuống chỉ còn 1,5 - 2 giờ, đồng thời giảm 40% - 50% chi phí và thời gian vận tải.

Dự án thành phần 2 sẽ thay thế cung đèo An Khê trên tuyến Quốc lộ 19, không chỉ đảm bảo an toàn giao thông mà còn rút ngắn thời gian di chuyển toàn tuyến từ Quy Nhơn - Pleiku xuống chỉ còn 1,5 - 2 giờ, giảm 40% - 50% chi phí và thời gian vận tải.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc không chỉ đảm bảo an toàn giao thông, giải quyết triệt để nguy hiểm khi qua các đèo An Khê và Mang Yang mà còn cùng với Quốc lộ 19 hoàn thiện hạ tầng giao thông trục ngang Đông - Tây. Đặc biệt, dự án mở ra hành lang logistics chiến lược từ Biển Đông lên cao nguyên và Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tăng cường giao thương xuyên biên giới với Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

“Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là động lực mạnh mẽ thu hút đầu tư FDI, phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và trung tâm logistics cho tỉnh Gia Lai. Việc hoàn thành tuyến đường là một trong bốn khâu đột phá chiến lược, tạo nền tảng để Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong 5 năm tới”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi lễ.

Sáng cùng ngày, trong khuôn khổ chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, UBND tỉnh Gia Lai cũng tổ chức song song Lễ khởi công Dự án Dự án đầu tư xây dựng đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ trường Chính trị đến trường Lâm nghiệp) thuộc phường Hội Phú và phường Diên Hồng và Lễ khởi công Dự án Phát triển tích hợp thích ứng Tại Km45+00 Tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn Mỹ Thành - Lại Giang, thuộc địa phận xã An Lương.