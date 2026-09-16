'Kho căn hộ' mới của TP.HCM, nơi người trẻ tìm chốn an cư

(VTC News) -

Cùng lúc, nguồn cung căn hộ tại Bình Dương (cũ) đang tăng mạnh, đón người trẻ mua nhà.

“Kho căn hộ” mới của TP.HCM

29 tuổi, anh Hoàn Hữu đã có căn hộ riêng tại Thuận An, Bình Dương cũ (nay là phường Bình Hòa, TP.HCM). Năm ngoái, anh xuống tiền mua căn hộ với giá 2,5 tỷ đồng, trong đó vay ngân hàng 600 triệu đồng. Sau khoảng 1 năm, căn hộ của anh Hữu được môi giới và thị trường định giá khoảng 2,8 tỷ đồng.

Anh Hữu kể lại, điều anh quan tâm khi mua nhà là vừa khả năng tài chính. Nếu cố tìm nhà ở khu vực trung tâm TP.HCM, số tiền phải bỏ ra lớn hơn đáng kể. Trong khi đó, tại Thuận An, với 2,5 tỷ đồng, anh có thể tiếp cận một căn hộ trong dự án mới, có tiện ích và không gian sống phù hợp hơn.

“Nếu mua ở khu vực trung tâm thì khả năng tài chính của tôi không đủ, nên tôi chọn Bình Dương vì giá phù hợp hơn”, anh nói.

Anh Hữu không phải trường hợp duy nhất tìm đến các đô thị phía Bắc và Đông Bắc TP.HCM để mua nhà. Hiện xu hướng này đang lan tỏa trong giới trẻ.

Bình Dương (cũ) đang trở thành ‘kho căn hộ’ mới của TP.HCM.

Chị Thanh Lam, 30 tuổi, sống ở Dĩ An, Bình Dương cũ (nay là phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM) cũng từng có thời gian dài nghĩ rằng chuyện mua căn hộ ở TP.HCM là quá sức. Giá nhà tăng nhanh, trong khi nếu cố mua ở khu vực trung tâm thì khoản tiền phải bỏ ra lớn hơn nhiều so với khả năng tài chính của gia đình.

Vì thế, khi tìm nhà, chị Lam bắt đầu mở rộng bán kính ra Dĩ An. Ban đầu, khoảng cách khiến chị đắn đo, bởi đi làm ở TP.HCM đồng nghĩa mỗi ngày phải di chuyển xa hơn. Nhưng điều khiến chị thay đổi suy nghĩ là không chỉ có một vài dự án để lựa chọn. Từ Dĩ An sang Thuận An, hàng loạt khu căn hộ mới xuất hiện, nhiều dự án có chính sách thanh toán kéo dài, giúp người mua không phải chuẩn bị toàn bộ số tiền ngay từ đầu.

“Nếu mua ở trung tâm thì số tiền phải bỏ ra quá lớn. Đến Dĩ An, tôi có thêm nhiều lựa chọn hơn, quan trọng là mức giá phù hợp với khả năng của gia đình. Và ở tại đây rồi tôi mới nhận ra khu vực này không còn giống một nơi “ở xa thành phố” như cách tôi từng hình dung”, chị Lam cho hay.

Theo chị Lam, với quãng đường 13km từ Dĩ An đi vào trung tâm TP.HCM, chị chỉ mất khoảng 45 phút cho giờ cao điểm, điều này hoàn toàn chấp nhận được.

Theo danh sách 37 dự án được Sở Xây dựng TP.HCM xác nhận đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai từ đầu năm đến nay, thành phố có thêm 27.464 sản phẩm, gồm 21.165 căn hộ và 6.299 nhà ở thấp tầng.

Trong đó, khu vực Bình Dương cũ dẫn đầu về nguồn cung căn hộ với 11.714 căn, chiếm hơn 55% tổng số căn hộ đủ điều kiện đưa ra thị trường. Quy mô này cao gấp 2,7 lần khu vực TP Thủ Đức cũ và gần 5 lần khu vực nội thành cũ.

Hơn 11.700 căn hộ tại Bình Dương cũ đủ điều kiện đưa ra thị trường từ đầu năm, chiếm hơn 55% tổng nguồn cung căn hộ mới của TP.HCM.

Phần lớn nguồn cung tại Bình Dương cũ đến từ các dự án quy mô lớn. Có thể kể đến The Gió Riverside với gần 3.000 căn hộ, TT Avio quy mô khoảng 2.000 căn hộ, PiCity Sky Park có hơn 1.300 căn hộ, Bcons New Sky khoảng 1.600 căn hộ, A&T Sky Garden hơn 946 căn hộ, The Emerald 68 với 770 căn hộ...

Mật độ nguồn cung còn dễ nhận thấy dọc những trục giao thông lớn. Quốc lộ 13, đoạn qua Thuận An cũ là một ví dụ. Trên hành lang này đang hình thành hàng chục dự án với quy mô từ hàng trăm đến hàng nghìn căn hộ, tạo thành một dải nguồn cung kéo dài từ cửa ngõ TP.HCM lên các đô thị phía Bắc.

Vẫn còn quỹ đất xây nhà

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho rằng, khu vực Bình Dương cũ không còn đơn thuần là thị trường vệ tinh mà đã trở thành một phần quan trọng của thị trường nhà ở TP.HCM sau khi mở rộng địa giới. Khu vực này vẫn còn dư địa về quỹ đất để phát triển nhà ở, trong khi khu vực nội đô TP.HCM hầu như không còn quỹ đất đủ lớn cho những khu đô thị quy mô hàng chục ha.

Loạt dự án mới đang mọc lên dọc Quốc lộ 13, đoạn qua Bình Dương cũ.

Bà Cao Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills TP.HCM, cũng nhận định, quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, chi phí tạo lập và giải phóng mặt bằng tăng khiến các dự án quy mô lớn khó triển khai. Trong khi đó, Bình Dương cũ vẫn còn dư địa phát triển và hưởng lợi từ hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện.

Tại Dĩ An và Thuận An, các dự án có mức giá dễ tiếp cận hơn phục vụ nhu cầu của người dân địa phương và người làm việc tại các khu công nghiệp. Trong khi đó, khu vực thành phố mới Bình Dương phát triển nhiều dự án tầm trung, hướng tới nhóm chuyên gia và gia đình có thu nhập khá.

Bên cạnh giá, hạ tầng kết nối vùng cũng là một yếu tố thúc đẩy sự dịch chuyển. Theo bà Hương, việc đầu tư hạ tầng giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Bình Dương cũ và TP.HCM, khiến người mua sẵn sàng chấp nhận khoảng cách xa hơn để đổi lấy mức giá phù hợp và không gian sống tốt hơn.

Cushman & Wakefield ghi nhận xu hướng người mua dịch chuyển khỏi khu vực lõi khi giá căn hộ tại trung tâm ngày càng cao. Trong quý I/2026, giá căn hộ sơ cấp bình quân tại khu vực lõi TP.HCM lên gần 7.300 USD/m², trong khi Bình Dương cũ khoảng 1.886 USD/m².

Những yếu tố này đang tạo điều kiện để Bình Dương cũ tiếp tục giữ vai trò lớn trong nguồn cung căn hộ của TP.HCM. Cushman & Wakefield dự báo trong giai đoạn 2026-2029, khu vực này có thể bổ sung khoảng 31.816 căn hộ, tập trung chủ yếu tại Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một.

Dữ liệu từ Savills cũng cho thấy lực cầu tại Bình Dương cũ ngày càng mang màu sắc của nhu cầu an cư tại chỗ, khi tỷ lệ người địa phương mua nhà tại địa phương tăng lên 20-40% tùy dự án. Đây là sự thay đổi đáng chú ý so với giai đoạn trước, khi thị trường phụ thuộc nhiều hơn vào nhóm nhà đầu tư từ TP.HCM.

“Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong hành vi an cư của thế hệ trẻ. Những dự án có tiện ích đầy đủ, an ninh và thiết kế phù hợp với gia đình nhỏ ngày càng được quan tâm”, bà Cao Thị Thanh Hương nói.