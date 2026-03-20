Khám phá robot hút bụi 'chân dài' vượt địa hình, giá tới 37 triệu đồng

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất trên Dreame X60 Ultra là hệ thống "đôi chân cơ học" ProLeap thế hệ mới, mang lại khả năng vượt bậc thềm đôi lên tới 8,8 cm - con số kỷ lục trên thị trường hiện nay, cho phép robot dễ dàng vượt qua các gờ cửa, thảm dày hay các chênh lệch địa hình phức tạp trong nhà. Bên cạnh đó, thiết kế mỏng 7,95 cm kết hợp cùng cảm biến VersaLift có khả năng thu gọn giúp thiết bị len lỏi vào các khu vực thấp như gầm giường, gầm tủ mà không bị mắc kẹt.

Về hiệu suất làm sạch, X60 Ultra thiết lập mức trần mới tại thị trường Việt Nam với lực hút lên đến 36.000 Pa. Để tối ưu hóa sức mạnh này, hãng trang bị hệ thống chổi chính HyperStream 2.0 với độ dày cao su tăng 60% và tốc độ quay nhanh hơn 39%, giúp xử lý triệt để bụi mịn, tóc rối trên mọi bề mặt.

X60 Ultra có khả năng leo địa hình cao gần 9 cm nhờ chân cơ học.

Đây đồng thời là mẫu robot đầu tiên của Dreame được tích hợp công nghệ phát hiện bụi bẩn chủ động bằng đèn hồng ngoại. Kết hợp cùng hệ thống camera AI OmniSight góc rộng 120 độ, robot có thể nhận diện hơn 300 loại vật thể (từ kích thước 1 cm) với tốc độ phản hồi 0,1 giây, từ đó tự động phân tích và điều chỉnh chế độ làm sạch phù hợp nhất. Ở chế độ lau, máy sử dụng giẻ xoay kép với nước ấm 40 độ C, tạo lực ép 15 N và có khả năng tự động vươn chổi cạnh/giẻ lau để làm sạch các góc khuất.

Cùng ra mắt đợt này là phiên bản X60 Master, hướng tới các không gian sống tự động hóa cao. Phiên bản này sở hữu trạm sạc nhỏ gọn tích hợp cửa đóng mở tự động và quy trình cấp/xả nước hoàn toàn khép kín. Dreame X60 Ultra có giá niêm yết 29,99 triệu đồng, trong khi bản X60 Master có giá tới 36,99 triệu đồng.

Cũng trong buổi ra mắt ngày 19/3, Dreame đánh dấu bước đi đầu tiên vào ngành hàng gia dụng bếp tại Việt Nam với mẫu nồi chiên không dầu Tasti PT60, thiết kế hai ngăn nồi độc lập (2,5 L và 4,5 L) làm từ thủy tinh borosilicate trong suốt không sử dụng lớp phủ công nghiệp, kết hợp công nghệ chiên hơi nước. Sự xuất hiện của Tasti PT60 nằm trong định hướng mở rộng hệ sinh thái DREAMFOR:ALL của hãng tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới, chuyển dịch từ việc chỉ tập trung vào thiết bị vệ sinh sang cung cấp các giải pháp chăm sóc không gian sống nói chung.