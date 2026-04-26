Chelsea thắng Leeds 1-0, gặp Man City ở chung kết FA Cup

Trên sân Wembley, trận bán kết FA Cup giữa Chelsea và Leeds United diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Ở các giải đấu cúp, khoảng cách về danh tiếng và lực lượng đôi khi bị xóa nhòa bởi thể thức loại trực tiếp. Leeds United gây ra không ít khó khăn cho The Blues trong những phút đầu tiên khi Tanaka và Aaronson chơi tốt ở khu trung tuyến.

Nhưng sau khoảng 20 phút đầu tiên, Chelsea dần lấy lại thế trận và tổ chức nhiều pha tấn công chất lượng. Phút 21, nhận đường chuyền của Enzo, Joao Pedro thoát xuống nhưng cú sút của anh đưa bóng đi trúng cột dọc.

Enzo Fernandez ghi bàn thắng quan trọng cho Chelsea.

Và chỉ 2 phút sau, đến lượt chính Enzo Fernandez đánh đầu tung lưới đối phương, ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu sau pha tạt bóng đẹp mắt của Pedro Neto. Sau bàn thua, Leeds đẩy cao đội hình và tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn với Chelsea. Họ có Okafor hay Aaronson chơi nổi bật nhưng phung phí cơ hội.

Bên kia chiến tuyến, người hâm mộ Chelsea có quyền tiếc nuối khi Alejandro Garnacho vẫn xử lý vụng về. Anh khiến đội bóng của mình mất đi cơ hội gia tăng cách biệt. Hiệp 1 trôi qua với lợi thế dành cho đội bóng thành London.

Bước sang hiệp 2, Stach bên phía Leeds tung ra cú sút xa hiểm hóc buộc Robert Sanchez - báo hiệu hiệp đấu không dễ dàng cho Chelsea. Thực tế, Enzo Fernandez và đồng đội không hoàn toàn lấn lướt được đối của yếu hơn. Họ vẫn loay hoay tìm phương án tấn công rồi lại âu lo với sự thiếu tập trung của hàng thủ.

Nửa sau hiệp 2, Cole Palmer được tung vào sân thay cho Garnacho nhưng tình hình không được cải thiện nhiều. Leeds United cũng không thực sự tạo ra khác biệt và đành chấp nhận thua 0-1. Chelsea giành quyền vào chung kết FA Cup gặp Man City.

Đội hình Chelsea vs Leeds United

Chelsea: Sanchez, Malo Gusto, Chalobah, Adarabiyoro, Cucurella - Moises Caicedo, Romeo Lavia, Pedro Neto, Enzo Fernandez, Garnacho - Joao Pedro

Leeds United: Lucas Perri, James Justin, Jaka Bijol, Pascal Struijk, Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmusson, Aaronson, Okafor, Calvert-Lewin