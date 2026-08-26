Video: Thủ môn Thái Lan phản lưới, tuyển Việt Nam gỡ hòa 1-1

(VTC News) -

Video: Thủ môn Thái Lan phản lưới giúp đội tuyển Việt Nam gỡ hòa.

Đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn sau khi Thái Lan ghi bàn sớm ở trận chung kết lượt về. Tuy nhiên, pha bóng vừa hay vừa may ở phút 52 giúp đội chủ nhà có bàn gỡ hòa.

Tuấn Tài tạt rất đẹp từ cánh trái. Hoàng Hên sút chạm cột, bóng đập vào chân thủ môn Thái Lan đi ngược vào khung thành. Bàn thắng được tính là pha phản lưới của Chatchai Bootprom.

Thủ môn Chatchai của Thái Lan. (Ảnh: FAT)

Trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình, Thái Lan mở tỷ số ở phút 12. Từ tình huống Thành Chung phá trượt bóng. Seksan xử lý lỗi nhưng vô tình đưa bóng đến vị trí thuận lợi để Yotsakon tung cú sút mạnh đánh bại Lê Giang Patrik. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam bị đối thủ dẫn trước ở ASEAN Cup 2026.

Sau bàn thua, Việt Nam gặp khó trong việc kết nối các mũi tấn công, còn Thái Lan duy trì quyền kiểm soát và đẩy đội hình lên cao, tạo ra sức ép liên tục. Đội tuyển Việt Nam chỉ có một cơ hội nguy hiểm là cú đánh đầu dội xà của Xuân Son.

Đầu hiệp 2 là khoảng thời gian mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Chỉ vài phút sau khi cầu thủ Thái Lan đá hỏng phạt đền, đội tuyển Việt Nam có bàn gỡ hòa của Tuấn Tài.